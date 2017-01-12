Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28410041/
12 января 2017, 22:57 | Олимпизм | БЕЛТА

МОК лишил медали Олимпиады-2008 толкательницу ядра Надежду Остапчук

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил бронзовой медали Олимпиады-2008 белорусскую толкательницу ядра Надежду Остапчук. Об этом сообщается на сайте МОК, передает БЕЛТА.

Среди спортсменов чьи результаты аннулировал МОК также три китайские <span class=error>тяжелоатлетки</span>. Они лишились золотых медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кроме того, МОК аннулировал результаты белорусской метательницы молота Дарьи Пчельник, которая заняла на ОИ-2008 четвертое место. Перепроверка допинг-пробы белорусских атлеток дала положительный результат на наличие в организме туринабола и тамоксифена у Надежды Остапчук и туринабола — у Дарьи Пчельник.

Среди спортсменов, чьи результаты аннулировал МОК, также три китайские тяжелоатлетки. Они лишились золотых медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Что не так в докладе Макларена о допинге в России

Что не так в докладе Макларена о допинге в России

В шумном докладе Ричарда Макларена сказано, что многие российские спортсмены употребляли допинг. Что, вне всяких сомнений, правда. Только это совершенно не новость. Допинговые проколы россиян и разгул фармы в определенных видах, вроде легкой и тяжелой атлетики, были горячей темой задолго до его расследования. Но если весь остальной мир чист, а россияне поголовно на допинге — почему же их результаты столь скромны?
Все новости
14 ноября

Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году

Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2017 для всех знаков зодиака

В Гомеле украли урну с пожертвованиями для больного ребенка