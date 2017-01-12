МОК лишил медали Олимпиады-2008 толкательницу ядра Надежду Остапчук

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Кроме того, МОК аннулировал результаты белорусской метательницы молота Дарьи Пчельник, которая заняла на ОИ-2008 четвертое место. Перепроверка допинг-пробы белорусских атлеток дала положительный результат на наличие в организме туринабола и тамоксифена у Надежды Остапчук и туринабола — у Дарьи Пчельник.

Среди спортсменов, чьи результаты аннулировал МОК, также три китайские тяжелоатлетки. Они лишились золотых медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине.