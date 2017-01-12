МОК аннулировал результаты 8 спортсменов с ОИ-2008 и ОИ-2012, включая 3-х победителей

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Китайские тяжелоатлетки Цао Лэй (весовая категория до 75 кг), Чэнь Сеся (до 48 кг) и Лю Чуньхун (до 69 кг) были лишены золотых медалей Олимпиады-2008 в Пекине. Все они были уличены в применении стимулятора гормона роста GHRP-2 и его метаболита GHRP-2 M2.

Также МОК аннулировал результаты белорусской толкательницы ядра Надежды Остапчук (бронза ОИ-2008), белорусской метательницы молота Дарьи Пчельник (4-е место ОИ-2008), турецкой тяжелоатлетки Сибель Шимшек (4-е место ОИ-2012), азербайджанского тяжелоатлета Интигама Заирова (6-е место ОИ-2012) и армянского тяжелоатлета Норайра Варданяна (11-е место ОИ-2012).