Рабочая группа МПК по России собралась в Лондоне

На заседании председатель группы Энди Паркинсон доложил о встрече с представителями Паралимпийского комитета России (ПКР), которая прошла еще 20 декабря в Бонне. Обсуждались ответы, которые были получены на встрече на вопросы комиссии, а также действия, которые предприняты ПКР для восстановления членства в МПК. По итогам встречи рабочая группа представит доклад в исполком МПК, который пройдет в январе в Бонне. После заседания исполкома будет опубликован релиз о прогрессе России в процессе восстановления членства в МПК.