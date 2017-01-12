Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28409451/
12 января 2017, 21:07 | Олимпизм | Советский спорт

Рабочая группа МПК по России собралась в Лондоне

Рабочая группа, занимающаяся вопросом восстановления членства России в Международном паралимпийском комитете (МПК), собралась в Лондоне.

На заседании председатель группы Энди Паркинсон доложил о встрече с представителями Паралимпийского комитета России (ПКР), которая прошла еще 20 декабря в Бонне. Обсуждались ответы, которые были получены на встрече на вопросы комиссии, а также действия, которые предприняты ПКР для восстановления членства в МПК. По итогам встречи рабочая группа представит доклад в исполком МПК, который пройдет в январе в Бонне. После заседания исполкома будет опубликован релиз о прогрессе России в процессе восстановления членства в МПК.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Вице-президент ОКР: Заявление NADO является попыткой оказать давление на МОК

Вице-президент ОКР: Заявление NADO является попыткой оказать давление на МОК

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Заявление Национальных антидопинговых организаций (NADO), выступивших за санкции в отношении России и российских спортсменов, является попыткой создать вокруг российского спорта негативный информационный фон и оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК). Такое мнение высказал первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, слова которого приводит пресс-служба организации.
Еще 7 новостей  Все новости
12 января

После просмотра этого нокаута Василий Уткин сравнил ММА с Зоопарком

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо