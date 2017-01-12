Вице-президент ОКР: Заявление NADO является попыткой оказать давление на МОК

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В понедельник руководители 19 национальных антидопинговых агентств выступили с требованием отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях, а также лишить страну всех турниров из-за допинга.

«Такие решения — прерогатива исключительно международных федераций, а подобные заявления я расцениваю как попытку создать вокруг российского спорта негативный информационный фон и оказать давление на МОК, — сказал Поздняков. — При этом наши оппоненты упорно не хотят замечать огромную работу, которую проводит Независимая общественная антидопинговая комиссия под руководством Виталия Смирнова».

«По сути, основная часть реформы российской антидопинговой системы уже завершена, — продолжил Поздняков. — РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) стало полностью независимой от государства организацией с прямым финансированием из госбюджета, которое увеличилось почти в два раза. Московская антидопинговая лаборатория перешла в ведение Московского государственного университета. Кроме того, Госдума приняла закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению запрещенных препаратов. Как член наблюдательного совета РУСАДА, могу сказать, что мы очень внимательно отнеслись к рекомендациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу состава этого органа и даже пошли в данном вопросе на определенные уступки».

«Одним словом, мы готовы к конструктивному диалогу, а вот огульные обвинения из серии “Россия ничего не делает для борьбы с допингом” категорически отвергаем. Теперь для продолжения реформ необходимо, чтобы РУСАДА и антидопинговая лаборатория получили соответствующие аккредитации. Думаю, что скоро это произойдет. Во всяком случае, руководство Всемирного антидопингового агентства недавно отметило, что в нынешнем виде РУСАДА практически полностью соответствует критериям WADA», — добавил первый вице-президент ОКР.

В 2016 году независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена опубликовала две части доклада, в которых Россия обвиняется в наличии государственной поддержки допинга. Президент России Владимир Путин после обнародования 9 декабря второй части заявил, что в стране никогда не существовало системы, поддерживающей нарушения антидопинговых правил. При этом он признал, что в России, как и в других странах, сама проблема допинга существует.