Поздняков: WADA отметило, что РУСАДА почти полностью соответствует критериям кодекса

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

«Как член Наблюдательного совета РУСАДА, могу сказать, что мы очень внимательно отнеслись к рекомендациям WADA по поводу состава этого органа и даже пошли в данном вопросе на определенные уступки. Одним словом, мы готовы к конструктивному диалогу, а вот огульные обвинения из серии “Россия ничего не делает для борьбы с допингом” категорически отвергаем. Теперь для продолжения реформ необходимо, чтобы РУСАДА и антидопинговая лаборатория получили соответствующие аккредитации. Думаю, что скоро это произойдет. Во всяком случае, руководство Всемирного антидопингового агентства недавно отметило, что в нынешнем виде РУСАДА практически полностью соответствует критериям WADA», — сказал Поздняков, чьи слова приводятся на сайте ОКР.