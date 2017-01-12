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https://sport.mail.ru/news/olympics/28406843/
12 января 2017, 16:57 | Олимпизм | Р-Спорт

Поздняков: WADA отметило, что РУСАДА почти полностью соответствует критериям кодекса

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) недавно отметило, что в нынешнем виде Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) практически полностью соответствует критериям WADA, заявил член наблюдательного совета РУСАДА и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

«Как член Наблюдательного совета РУСАДА, могу сказать, что мы очень внимательно отнеслись к рекомендациям WADA по поводу состава этого органа и даже пошли в данном вопросе на определенные уступки. Одним словом, мы готовы к конструктивному диалогу, а вот огульные обвинения из серии “Россия ничего не делает для борьбы с допингом” категорически отвергаем. Теперь для продолжения реформ необходимо, чтобы РУСАДА и антидопинговая лаборатория получили соответствующие аккредитации. Думаю, что скоро это произойдет. Во всяком случае, руководство Всемирного антидопингового агентства недавно отметило, что в нынешнем виде РУСАДА практически полностью соответствует критериям WADA», — сказал Поздняков, чьи слова приводятся на сайте ОКР.
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