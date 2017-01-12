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https://sport.mail.ru/news/olympics/28406400/
12 января 2017, 16:29 | Олимпизм | ТАСС

МПК отказался предоставлять ПКР фамилии значившихся в докладе Макларена россиян

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) отказался предоставлять Паралимпийскому комитету России (ПКР) фамилии российских спортсменов, которые значатся значатся в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом говорится в заявлении ПКР, текст которого приводит пресс-служба организации.

Отмечается, что ПКР направил в WADA запрос на предоставление фамилий спортсменов из доклада Ричарда Макларена 12 декабря. В ответ исполнительный директор МПК Ксавье Гонсалес отметил, что организация не будет делать этого, так как не считает, что «в данный момент это целесообразно».
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