МПК отказался предоставлять ПКР фамилии значившихся в докладе Макларена россиян

Отмечается, что ПКР направил в WADA запрос на предоставление фамилий спортсменов из доклада Ричарда Макларена 12 декабря. В ответ исполнительный директор МПК Ксавье Гонсалес отметил, что организация не будет делать этого, так как не считает, что «в данный момент это целесообразно».