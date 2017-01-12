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https://sport.mail.ru/news/olympics/28405885/
12 января 2017, 16:00 | Олимпизм | БЕЛТА

Максим Рыженков включен в состав Исполкома ЕОК

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Максим Рыженков включен в состав Исполкома Европейских олимпийских комитетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Как отметили в <span class=error>НОК</span> представитель <span class=error>Беларуси</span> впервые вошел в состав руководящего органа олимпийского движения. Увеличить
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Соответствующее уведомление поступило в адрес НОК. В письме за подписью исполняющего обязанности президента ЕОК Янеза Кочианчича и генерального секретаря Рафаэля Паньоцци говорится о принятом решении включить Максима Рыженкова в состав Исполкома ЕОК от страны — организатора II летних Европейских игр 2019 года.

Как отметили в НОК, представитель Беларуси впервые вошел в состав руководящего органа олимпийского движения.

«Безусловно, это историческое событие в развитии олимпийского движения в Беларуси. Включению Максима Рыженкова в состав Исполкома ЕОК способствовала плодотворная работа НОК Беларуси на протяжении 25 лет с момента основания. Важным фактором стали профессиональные и личностные качества первого вице-президента НОК — дипломатический опыт, знание иностранных языков, великолепные организационные способности, понимание и любовь к спорту, готовность оказать поддержку и помощь атлетам, тренерам и специалистам в их нелегкой работе. Уверена, что данная общественная должность будет способствовать более продуктивной интеграции Беларуси в международное олимпийское движение, реализации различных совместных программ и качественному проведению в Минске в 2019 году II летних Европейских игр», — отметила олимпийская чемпионка, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов физической культуры и спорта Антонина Кошель.

Очередное заседание Исполкома ЕОК состоится 26 января 2017 года в Лозанне (Швейцария). Одним из вопросов повестки станет организация и проведение Евроигр-2019 в Минске.

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