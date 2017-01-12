Максим Рыженков включен в состав Исполкома ЕОК
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый
вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Максим Рыженков включен в состав Исполкома Европейских олимпийских комитетов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
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Соответствующее уведомление поступило в адрес НОК. В письме за подписью исполняющего обязанности президента ЕОК Янеза Кочианчича и генерального секретаря Рафаэля Паньоцци говорится о принятом решении включить Максима Рыженкова в состав Исполкома ЕОК от страны — организатора II летних Европейских игр 2019 года.
Как отметили в НОК, представитель Беларуси впервые вошел в состав руководящего органа олимпийского движения.
«Безусловно, это историческое событие в развитии олимпийского движения в Беларуси. Включению Максима Рыженкова в состав Исполкома ЕОК способствовала плодотворная работа НОК Беларуси на протяжении 25 лет с момента основания. Важным фактором стали профессиональные и личностные качества первого
Очередное заседание Исполкома ЕОК состоится 26 января 2017 года в Лозанне (Швейцария). Одним из вопросов повестки станет организация и проведение Евроигр-2019 в Минске.
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