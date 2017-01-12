«Он грязный допер, его поймали и осудили, почему его все читают?!» — подобные всхлипывания в ответ на мой прогноз развития событий в 2017 году, опубликованный «Спортфактом», признаюсь, изрядно повеселили. Что ж, водить рождественские хороводы, пить пряный тыквенный латте и петь песенку про синий иней, веря в светлое будущее, куда приятнее, чем читать о новых бедах, которые, вполне вероятно, впереди.

События последних дней десяти, увы, подсказывают, что пряным тыквенным латте проблемы нашего спорта не решить.

Метанойя

Это слово из древнегреческого языка означает, очень приблизительно, «покаяние». Перевод устоявшийся, но на самом деле не совсем полный. Речь скорее о переосмыслении системы взглядов и ценностей, духовном перерождении. Это не исповедь, как религиозный институт, когда человек приходит в церковь, рассказывает о том, что сделал, говорит, что кается, и ему отпускают грехи. Это вообще, изначально, не про религию.

Примером метанойи может быть ситуация, когда у человека появляется отвращение к сигаретам после того, как он увидел смерть от рака легких. Он не бросает курить постепенно, переходя на все более легкие марки, снижая количество сигарет в день, заменяя их никотиновыми пластырями. После увиденного он просто больше не курит — и не хочет курить. Его сознание настолько изменилось, что глушит все сигналы тела, которому, естественно, все еще нужен никотин.

Казалось бы, после всех отстранений, дисквалификаций, положительных проб, немецких фильмов, независимых комиссий и, главное, почти двух лет, которые все это длится, государственная система должна была выработать некую позицию. Должно было произойти переосмысление взглядов и выработка новой системы ценностей.

Поручик, определяйтесь уже!

Не обязательно, кстати, прозападной системы. Ну, то есть понятно, что для резкой конфронтации с МОК, ВАДА и прочими международными спортивными институтами, для выхода из международных федераций, для инкапсуляции российского спорта внутри страны нужны веские основания, прежде всего политические и идеологические. Но главное — для этого нужны, мягко говоря, тестикулы. Я бы даже сказал вольфрамовые тестикулы. Тугоплавкие.

Но нет никакой позиции вообще. Наши чиновники мечутся как Трус между Балбесом и Бывалым в известной сцене из «Кавказской пленницы». Самое парадоксальное, что нет даже четкой линии внутренней пропаганды, зато то и дело становятся известны поистине шизофреническая факты.

К примеру, еще в декабре наша знаменитая прыгунья в высоту, чемпионка мира Мария Кучина подала индивидуальную заявку на участие в международных соревнованиях ИААФ как независимый атлет. Эта новость достаточно широко цитировалась и обсуждалась как в СМИ, так и в соцсетях.

И вот по окончании новогодних каникул президент ВФЛА заявляет, что ни один из российских спортсменов заявки на индивидуальное участие не подавал. То есть президент федерации не знает, что делает его сильнейшая высотница?

Далее. По информации сайта Insidethegames, комиссии МОК, ведущие расследования по допингу в России, затягивают свою работу до конца года. Но конец года — это полтора месяца до Олимпиады-2018! Убираем католическое Рождество и новогодние праздники, и остается месяц. Месяц, на решение всех проблем, которые могут возникнуть на основании выводов комиссий, а они, эти выводы, обязательно будут.

И никто, ни один чиновник не высказал свои мысли по данному факту. Это очень удобный вариант, сидеть, ничего не делая, а затем философски заметить: «Ну, россияне, вы же понимаете, остался месяц, мы просто ничего не успеваем». И через наемных комментаторов в соцсетях и новостных лентах перевести стрелки на англосаксонское лобби. Прием проверенный, рабочий.

Рабочим этот прием стал во многом из-за того, что как раз про спорт-то российскому зрителю читать и смотреть не особо интересно. Гораздо интереснее — про всякие околоспортивные темы. В основном про суммы контрактов и трансферы, ну и немножко про статистику. Про статистику логично — это основание для ставок у букмекеров.

Но спроси у читателя и зрителя — с какой ноги стартует Усэйн Болт? Он тупит, лезет в интернет фотки смотреть. Ну хорошо, а какими патронами, какой марки, стреляет Мартен Фуркад?

А Шипулин? Чем обувь для прыжков в высоту отличается от обуви для прыжков с шестом? С какой ноги входит в поворот Павел Кулижников?

Ничего не знают, если только сами этим видом спорта не занимаются.

Кушайте, что дают.

Как следствие, зрители глотают любую ложь, любые сказки о причинах поражений и неудач, а это очень удобно для режиссеров российского спорта, которые по своему уровню близки к режиссерам современных российских комедий, вместо нормального черного юмора снимающих просто чернуху и не замечающих разницы.

Вот так и наши спортивные режиссеры не замечают ничего.

Не замечают, что все их высказывания для внутренней аудитории тщательно цитируются англоязычными СМИ, создающими нужный информационный фон.

Не замечают, что по России уже ездят люди, предлагающие спортсменам сменить гражданство, потому что «у вас все это надолго, а ты пока еще молодой, перехода никто не заметит, давай, думай».

Не замечают, что публично в защиту действующего спортивного руководства выступают только и исключительно завершившие свою карьеру звезды прошлых лет, но почти все действующие спортсмены предпочитают хранить молчание, а значит — думать над вариантами продолжения карьеры вне этой «системы».

Не замечают, что уже давно идет не война юристов, а война пиарщиков. И в этой войне мы не просто проигрываем, нам по сути даже некого выставить на поле боя. Ну ей богу, не считать же нормальными высказывания нового министра спорта, который называет руководителей национальных антидопинговых агентств «странными руководителями»? У министра спорта, вообще, есть спичрайтер? Не по штатному расписанию, а на деле?

Даже если считать, что Павел Колобков бесконечно прав, какой в этом толк, если часть твоих спортсменов не допускают на международные турниры? И некоторые из них от этого, подозреваю, даже плачут. Остальные, понятно, пьют.

А что еще делать? Тренироваться? Это очень сложно — тренироваться в подобной ситуации. Особенно тем, кто мотивирован на что-то большее, чем ставка за призовое место на чемпионате России.

Сергей Лисин