Медали ОИ-2020 будут частично сделаны из золота, извлекаемого из старых мобильников
ТОКИО, 12 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Медали токийской летней Олимпиады 2020 года будут частично изготовлены из золота, которое мельчайшими дозами извлекается из выброшенных мобильных телефонов на заводах по переработке мусора японской столицы.
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Этот уникальный проект станет частью усилий местных властей по максимальному увеличению доходов от проведения предстоящих Игр.
Программы максимальной экономии при строительстве новых и модернизации старых объектов дополняются широким сотрудничеством с частным бизнесом по разработке и уже начавшейся продаже всевозможных товаров с эмблемой Олимпиады. Пока еще не утвержден ее талисман, который будет также обладать существенной коммерческой ценностью.
До сих пор токийские власти планировали получить от Олимпиады доходы в размере 500 млрд иен (около $4,4 млрд). Однако губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ в последнее время все увереннее говорит о том, что эту сумму удастся существенно увеличить и довести до 650 млрд иен (примерно $5,7 млрд).
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