Медали ОИ-2020 будут частично сделаны из золота, извлекаемого из старых мобильников

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Этот уникальный проект станет частью усилий местных властей по максимальному увеличению доходов от проведения предстоящих Игр.

Программы максимальной экономии при строительстве новых и модернизации старых объектов дополняются широким сотрудничеством с частным бизнесом по разработке и уже начавшейся продаже всевозможных товаров с эмблемой Олимпиады. Пока еще не утвержден ее талисман, который будет также обладать существенной коммерческой ценностью.

До сих пор токийские власти планировали получить от Олимпиады доходы в размере 500 млрд иен (около $4,4 млрд). Однако губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ в последнее время все увереннее говорит о том, что эту сумму удастся существенно увеличить и довести до 650 млрд иен (примерно $5,7 млрд).