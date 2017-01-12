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12 января 2017, 11:13 | Олимпизм | Чемпионат.com

Польша и Чехия могут подать совместную заявку на проведение ОИ-2030

Польша и Чехия могу подать совместную заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года, сообщает Sport Business.

Ранее Закопане (Польша) претендовал на проведение зимних Игр 2006 года, но в итоге была выбрана заявка Турина (Италия).

Краков (Чехия) подавал заявку на проведение Олимпийских игр 2022 года, но выбор был сделан в пользу Пекина (Китай).

Предполагается, что в совместную заявку войдут шесть чешских и четыре польских города.

В 2018 году зимние Игры примет Пхёнчхан (Южная Корея).
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