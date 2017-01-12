Олимпийский призер из Перми отказался возвращать медаль Пекина-2008
Пересмотр итогов Игр — провокация.
Пермский бегун Максим Дылдин отказался возвращать бронзовую олимпийскую медаль, выигранную им в составе российской эстафетной четверки в Пекине-2008, передает «Уралинформбюро».
В сентябре 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о пересмотре итогов эстафеты 4 по 400 метров
«Это все только на бумаге. Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать. Наше министерство не согласилось с таким решением, нам сказали оставить медали себе, мы их честно выиграли», — цитирует Дылдина Properm.ru.
По мнению пермяка, история с обнаружением допинга у его товарища — провокация: «По правилам проверка идет в течение суток, на то время она была чистой. Затем прошло 8 лет, они ее
9 января 2017 года Максим Дылдин объявил о завершении спортивной карьеры. Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал его на 4 года за отказ от сдачи
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