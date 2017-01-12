Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28399538/
12 января 2017, 9:19 | Олимпизм | ИА УралИнформБюро

Олимпийский призер из Перми отказался возвращать медаль Пекина-2008

Пересмотр итогов Игр — провокация.

Пермский бегун Максим Дылдин отказался возвращать бронзовую олимпийскую медаль, выигранную им в составе российской эстафетной четверки в Пекине-2008, передает «Уралинформбюро».

В сентябре 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о пересмотре итогов эстафеты 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы участника российской команды Дениса Алексеева. В заново проверенных анализах россиянина был обнаружен запрещенный туринабол. На основании этого МОК постановил лишить медалей всю команду.

«Это все только на бумаге. Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать. Наше министерство не согласилось с таким решением, нам сказали оставить медали себе, мы их честно выиграли», — цитирует Дылдина Properm.ru.

По мнению пермяка, история с обнаружением допинга у его товарища — провокация: «По правилам проверка идет в течение суток, на то время она была чистой. Затем прошло 8 лет, они ее зачем-то вскрывают, и вдруг она оказывается грязной. К чему это все? Я могу объяснить. Когда пробу вновь открыли, она была чистой, но, видимо, нельзя, чтобы так было, поэтому ее сделали такой, как это было нужно. Это простой “накат” на Россию, это смешно».

9 января 2017 года Максим Дылдин объявил о завершении спортивной карьеры. Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал его на 4 года за отказ от сдачи допинг-пробы. По словам самого бегуна, повод для наказания появился, когда он был на сборах в Адлере — на улице к нему подошла неизвестная женщина, представилась офицером Всемирного антидопингового агентства, но не предъявила удостоверение. На требование сдать анализы бегун ответил отказом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

МОК аннулировал результаты 8 спортсменов с ОИ-2008 и ОИ-2012, включая 3-х победителей

МОК аннулировал результаты 8 спортсменов с ОИ-2008 и ОИ-2012, включая 3-х победителей

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб аннулировал результаты восьми спортсменов, выступавших на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, включая трех обладателей золотых медалей, в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте МОК.
Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Начальница горобраза Каменска-Уральского "размножилась" ради стажа

В Екатеринбурге пропал подросток

Хабенский и Акиньшина признаны лучшими актерами современности