Олимпийский призер из Перми отказался возвращать медаль Пекина-2008

Пермский бегун Максим Дылдин отказался возвращать бронзовую олимпийскую медаль, выигранную им в составе российской эстафетной четверки в Пекине-2008, передает «Уралинформбюро».

В сентябре 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о пересмотре итогов эстафеты 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы участника российской команды Дениса Алексеева. В заново проверенных анализах россиянина был обнаружен запрещенный туринабол. На основании этого МОК постановил лишить медалей всю команду.

«Это все только на бумаге. Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать. Наше министерство не согласилось с таким решением, нам сказали оставить медали себе, мы их честно выиграли», — цитирует Дылдина Properm.ru.

По мнению пермяка, история с обнаружением допинга у его товарища — провокация: «По правилам проверка идет в течение суток, на то время она была чистой. Затем прошло 8 лет, они ее зачем-то вскрывают, и вдруг она оказывается грязной. К чему это все? Я могу объяснить. Когда пробу вновь открыли, она была чистой, но, видимо, нельзя, чтобы так было, поэтому ее сделали такой, как это было нужно. Это простой “накат” на Россию, это смешно».