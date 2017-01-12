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12 января 2017, 1:17 | Олимпизм | ТАСС

Польша и Чехия планируют подать совместную заявку на проведение Игр-2030

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Польша и Чехия планируют подать совместную заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года. Об этом сообщает портал Sport Business.

Заявка будет включать в себя проведение соревнований зимней Олимпиады-2030 в шести чешских и четырех польских городах. Увеличить
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Отмечается, что заявка будет включать в себя шесть чешских и четыре польских города. В польском Вроцлаве запланировано проведение церемонии открытия Олимпиады, в чешской Праге — церемонии закрытия. Город Еленя-Гура должен принять соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и керлингу, Карпач — по бобслею, санному спорту, сноуборду и фристайлу, Шклярска-Поремба — по лыжным гонкам, биатлону и лыжному двоеборью, также соревнования запланированы в городах Гаррахов, Шпиндлерув-Млин, Мала- Упа, Пец под Снежкой и Либерец.

Польша и Чехия ранее ни разу не принимали зимнюю Олимпиаду. Польский город Закопане подавал заявку на проведение Игр 2006 года, которые прошли в Турине, а Краков претендовал на проведение Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине.
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