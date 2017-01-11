ОКР надеется, что мировые спортивные организации примут взвешенные решения
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Олимпийский комитет России (ОКР) надеется на то, что ведущие мировые спортивные организации не пойдут на поводу у постоянно подогреваемой истерии и примут взвешенные, объективные решения в отношении российских спортсменов, направленные на сохранение единства международного спортивного движения, заявил агентству «Р-Спорт» президент ОКР Александр Жуков.
Во вторник национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров
Агентство «Р-Спорт» ниже приводит текст заявления главы ОКР целиком:
«Как известно, накануне национальные антидопинговые агентства 19 стран выступили с призывом отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях и лишить Россию права проведения международных состязаний. Это уже не первая попытка со стороны этих организаций оказать давление на международное спортивное сообщество, Международный олимпийский комитет с целью изгнать российский спорт с мировой арены.
Точно такие же посылы от ряда национальных антидопинговых агентств мы слышали недавно, перед Олимпийскими играми в
Мы неоднократно говорили, что для обеспечения полноценной деятельности всей антидопинговой системы в России необходимо как можно быстрее решить вопрос с возобновлением работы РУСАДА и антидопинговой лаборатории. Мы ждем принятия этого решения. И призываем национальные антидопинговые агентства к более эффективному сотрудничеству в данной области.
NADOs также призывают допускать к участию в международных стартах российских спортсменов только под нейтральным флагом. К сожалению, в очередной раз приходится констатировать очевидную политизированность такого рода заявлений. Равно как и тот факт, что ключевые принципы спорта и олимпизма все чаще сегодня становятся заложниками политических игр, направленных не на борьбу с допингом или решение
Мы надеемся, что ведущие мировые спортивные организации не поддадутся политическому давлению, не пойдут на поводу у постоянно подогреваемой истерии и примут взвешенные, объективные решения, направленные на сохранение единства международного спортивного движения.
Думаю, что национальные олимпийские комитеты большинства стран не разделяют позицию тех, кто подписался под недавним призывом отстранить всех российских спортсменов, — говорится в заявлении Жукова.
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