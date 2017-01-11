Проект дорожной карты по восстановлению членства ПКР в МПК содержит 50 пунктов
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Проект дорожной карты по восстановлению членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) содержит 50 пунктов. Об этом сообщает
пресс-служба ПКР.
В среду президент ПКР Владимир Лукин сообщил ТАСС, что организация 11 января отправила в МПК свой проект дорожной карты.
«В соответствии с достигнутыми договоренностями на встрече группы российских специалистов ПКР во главе с председателем исполкома, первым
Сообщается, что ориентировочная версия дорожной карты будет рассмотрена рабочей группой МПК во главе с ее руководителем Энди Паркинсоном 12 января. Карта содержит три блока: общеорганизационные мероприятия, антидопинговая деятельность и финансовое обеспечение восстановления членства ПКР в МПК.
«Сегодня между ПКР и МПК ведется диалог о том, чтобы дорожная карта включала в себя перечень необходимых и достаточных мероприятий и документов, после выполнения которых критерии восстановления членства ПКР считались бы выполненными. Данная дорожная карта является конкретизацией пунктов критериев», — говорится в сообщении.
Кроме того,
Предыстория
МПК опубликовал 21 ноября список критериев для восстановления членства ПКР и участия российских паралимпийцев в международных соревнованиях. В середине декабря в Бонне состоялась встреча представителей двух организаций, на которой обсуждались данные критерии. Паралимпийский комитет России до 12 января взял на себя обязательство выработать развернутые соображения по ряду спорных критериев и ознакомить с ними Международный паралимпийский комитет.
7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в
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