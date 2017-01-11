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https://sport.mail.ru/news/olympics/28396467/
11 января 2017, 21:10 | Олимпизм | ТАСС

Проект дорожной карты по восстановлению членства ПКР в МПК содержит 50 пунктов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Проект дорожной карты по восстановлению членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) содержит 50 пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

В среду президент ПКР Владимир Лукин сообщил ТАСС, что организация 11 января отправила в МПК свой проект дорожной карты.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями на встрече группы российских специалистов ПКР во главе с председателем исполкома, первым вице-президентом ПКР Павлом Рожковым и специалистов МПК во главе с генеральным директором МПК Хавьером Гонсалесом, которая прошла 20 декабря 2016 года в штаб-квартире МПК, Паралимпийский комитет России направил в Международный паралимпийский комитет ориентировочную версию проекта дорожной карты реализации пунктов критериев восстановления членства ПКР в МПК», — говорится в сообщении.

Сообщается, что ориентировочная версия дорожной карты будет рассмотрена рабочей группой МПК во главе с ее руководителем Энди Паркинсоном 12 января. Карта содержит три блока: общеорганизационные мероприятия, антидопинговая деятельность и финансовое обеспечение восстановления членства ПКР в МПК.

«Сегодня между ПКР и МПК ведется диалог о том, чтобы дорожная карта включала в себя перечень необходимых и достаточных мероприятий и документов, после выполнения которых критерии восстановления членства ПКР считались бы выполненными. Данная дорожная карта является конкретизацией пунктов критериев», — говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба ПКР сообщила, что в соответствии с критериями МПК и достигнутой договоренностью с целью организационного взаимодействия с рабочей группой МПК, ПКР создан координационный комитет, который возглавил генеральный секретарь организации, пятикратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин. Кроме него, в состав комитета вошли чемпионы Паралимпийских игр, специалисты в области юриспруденции, антидопингового и финансового обеспечения.

Предыстория

МПК опубликовал 21 ноября список критериев для восстановления членства ПКР и участия российских паралимпийцев в международных соревнованиях. В середине декабря в Бонне состоялась встреча представителей двух организаций, на которой обсуждались данные критерии. Паралимпийский комитет России до 12 января взял на себя обязательство выработать развернутые соображения по ряду спорных критериев и ознакомить с ними Международный паралимпийский комитет.

7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
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