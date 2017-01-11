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11 января 2017, 20:29 | Олимпизм | Р-Спорт

Координационный комитет ПКР по взаимодействию с IPC возглавил Андрей Строкин

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Координационный комитет Паралимпийского комитета России (ПКР) по взаимодействию с рабочей группой Международного паралимпийского комитета (IPC) возглавил генеральный секретарь ПКР, пятикратный чемпион Паралимпийских игр, член наблюдательного совета РУСАДА Андрей Строкин.

IPC в августе после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о применении допинга в российском спорте отстранил россиян от участия в Паралимпиаде-2016 и лишил ПКР членства в организации. В ноябре IPC сообщил ПКР критерии по восстановлению членства, одним из которых было создание координационного комитета. ПКР в среду объявил, что предоставил IPC дорожную карту реализации критериев восстановления членства.

«В соответствии с критериями IPC и достигнутой договоренностью ПКР и IPC с целью организационного взаимодействия с рабочей группой IPC, ПКР создан координационный комитет ПКР. Решением исполкома ПКР координационный комитет возглавил Андрей Строкин. В состав Комитета вошли чемпионы Паралимпийских игр, специалисты в области юриспруденции, антидопингового и финансового обеспечения», — сообщается на официальном сайте ПКР.
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