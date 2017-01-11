Координационный комитет ПКР по взаимодействию с IPC возглавил Андрей Строкин

IPC в августе после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о применении допинга в российском спорте отстранил россиян от участия в Паралимпиаде-2016 и лишил ПКР членства в организации. В ноябре IPC сообщил ПКР критерии по восстановлению членства, одним из которых было создание координационного комитета. ПКР в среду объявил, что предоставил IPC дорожную карту реализации критериев восстановления членства.

«В соответствии с критериями IPC и достигнутой договоренностью ПКР и IPC с целью организационного взаимодействия с рабочей группой IPC, ПКР создан координационный комитет ПКР. Решением исполкома ПКР координационный комитет возглавил Андрей Строкин. В состав Комитета вошли чемпионы Паралимпийских игр, специалисты в области юриспруденции, антидопингового и финансового обеспечения», — сообщается на официальном сайте ПКР.