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https://sport.mail.ru/news/olympics/28395717/
11 января 2017, 20:07 | Олимпизм | ТАСС

Смирнов: Россия представит МОК свою оценку окончательной версии доклада Макларена

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Независимая общественная антидопинговая комиссия представит Международному олимпийскому комитету (МОК) свою оценку окончательной версии доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. Об этом ТАСС сообщил глава комиссии Виталий Смирнов.

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Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг- пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

«У нас есть рекомендация от господина Баха (президента МОК. — Прим. ТАСС) подготовить от имени страны позицию по докладу Макларена. После изучения доклада будет подготовлен соответствующий документ и направлен в дисциплинарную комиссию МОК. Мы собираемся придерживаться этого плана и не реагировать на скоропалительные внешние оценки», — сказал Смирнов.
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МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб аннулировал результаты восьми спортсменов, выступавших на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, включая трех обладателей золотых медалей, в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте МОК.
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