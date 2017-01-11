Смирнов: Россия представит МОК свою оценку окончательной версии доклада Макларена
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Независимая общественная антидопинговая комиссия представит Международному олимпийскому комитету (МОК) свою оценку окончательной версии доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. Об этом ТАСС сообщил глава комиссии Виталий Смирнов.
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Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг- пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.
«У нас есть рекомендация от господина Баха (президента МОК. — Прим. ТАСС) подготовить от имени страны позицию по докладу Макларена. После изучения доклада будет подготовлен соответствующий документ и направлен в дисциплинарную комиссию МОК. Мы собираемся придерживаться этого плана и не реагировать на скоропалительные внешние оценки», — сказал Смирнов.
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