Российский спортсмен отказался вернуть олимпийскую медаль

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В ходе перепроверки проб пекинской Олимпиады у Алексеева был найден запрещенный препарат туринабол. Вместе с ним в эстафетной команде бежали Дылдин, Антон Кокорин и Владислав Фролов. Их результаты аннулированы, медали должны быть возвращены МОК.

«Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать. Наше министерство не согласилось с таким решением, нам сказали оставить медали себе, мы их честно выиграли. Что касается Алексеева, то он сдал эту пробу в 2008 году в Пекине. По правилам проверка идет в течение суток, на то время она была чистой. Затем прошло восемь лет, они ее зачем-то вскрывают и вдруг она оказывается грязной. К чему это все?

Я могу объяснить. Когда пробу вновь открыли она была чистой, но, видимо, нельзя, чтобы так было, поэтому ее сделали такой, как это было нужно. Это простой «накат» на Россию, это смешно. Сборную поймали на туринаболе, одном из самых банальных допингов, видимо, ничего более интересного придумать не смогли. Это что получается, все по одной системе идут? Не может такого быть, это провокация, политика и двойные стандарты. Может быть у них много запасов этого туринабола, что они мешают его всем подряд, — цитирует Дылдина Properm.ru.

фоторепортаж Известные российские спортсмены, пойманные на допинге В связи с допинговым скандалом, обрушившимся на легкую атлетику, вспоминаем известных российских спортсменов, которых уличали в применении запрещенных препаратов. Многие из них после отбытия дисквалификации сумели вернуться в спорт и добиться выдающихся результатов.

Дылдин — чемпион Европы 2010 года в эстафете 4×400 м. В этой дисциплине он также завоевал серебро чемпионата Европы 2014 года и бронзу чемпионата мира-2013. Накануне бегун объявил о завершении карьеры. Это решение он принял после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал россиянина на четыре года из-за неявки на процедуру взятия допинг-пробы.

«Сегодня тот день, когда я официально заканчиваю с профессиональным спортом по тем или иным причинам независящим от меня. Спасибо всем, кто всегда болел за меня», — написал Дылдин на своей странице «Вконтакте».