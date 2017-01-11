Российский спортсмен отказался вернуть олимпийскую медаль
Чемпион Европы по легкой атлетике россиянин Максим Дылдин отказался возвращать бронзовую олимпийскую медаль, завоеванную им в 2008 году в эстафете 4×400 м. Международный олимпийский комитет (МОК) в сентябре прошлого года принял решение передать награды сборной России Великобритании
из-за положительной допинг-пробы Дениса Алексеева.
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Видимо, что-то случилось...
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В ходе перепроверки проб пекинской Олимпиады у Алексеева был найден запрещенный препарат туринабол. Вместе с ним в эстафетной команде бежали Дылдин, Антон Кокорин и Владислав Фролов. Их результаты аннулированы, медали должны быть возвращены МОК.
«Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать. Наше министерство не согласилось с таким решением, нам сказали оставить медали себе, мы их честно выиграли. Что касается Алексеева, то он сдал эту пробу в 2008 году в Пекине. По правилам проверка идет в течение суток, на то время она была чистой. Затем прошло восемь лет, они ее
Я могу объяснить. Когда пробу вновь открыли она была чистой, но, видимо, нельзя, чтобы так было, поэтому ее сделали такой, как это было нужно. Это простой «накат» на Россию, это смешно. Сборную поймали на туринаболе, одном из самых банальных допингов, видимо, ничего более интересного придумать не смогли. Это что получается, все по одной системе идут? Не может такого быть, это провокация, политика и двойные стандарты. Может быть у них много запасов этого туринабола, что они мешают его всем подряд, — цитирует Дылдина Properm.ru.
Дылдин — чемпион Европы 2010 года в эстафете 4×400 м. В этой дисциплине он также завоевал серебро чемпионата Европы 2014 года и бронзу чемпионата мира-2013. Накануне бегун объявил о завершении карьеры. Это решение он принял после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал россиянина на четыре года
«Сегодня тот день, когда я официально заканчиваю с профессиональным спортом по тем или иным причинам независящим от меня. Спасибо всем, кто всегда болел за меня», — написал Дылдин на своей странице «Вконтакте».
В результате этой перепроверки
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