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https://sport.mail.ru/news/olympics/28395428/
11 января 2017, 19:29 | Олимпизм | РБК-Спорт

Российский спортсмен отказался вернуть олимпийскую медаль

Чемпион Европы по легкой атлетике россиянин Максим Дылдин отказался возвращать бронзовую олимпийскую медаль, завоеванную им в 2008 году в эстафете 4×400 м. Международный олимпийский комитет (МОК) в сентябре прошлого года принял решение передать награды сборной России Великобритании из-за положительной допинг-пробы Дениса Алексеева.

Российский бегун Максим <span class=error>Дылдин</span> заявил что не собирается возвращать бронзовую олимпийскую медаль завоеванную на Играх-2008 в Пекине в эстафете 4×400 м. Увеличить
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В ходе перепроверки проб пекинской Олимпиады у Алексеева был найден запрещенный препарат туринабол. Вместе с ним в эстафетной команде бежали Дылдин, Антон Кокорин и Владислав Фролов. Их результаты аннулированы, медали должны быть возвращены МОК.

«Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать. Наше министерство не согласилось с таким решением, нам сказали оставить медали себе, мы их честно выиграли. Что касается Алексеева, то он сдал эту пробу в 2008 году в Пекине. По правилам проверка идет в течение суток, на то время она была чистой. Затем прошло восемь лет, они ее зачем-то вскрывают и вдруг она оказывается грязной. К чему это все?

Я могу объяснить. Когда пробу вновь открыли она была чистой, но, видимо, нельзя, чтобы так было, поэтому ее сделали такой, как это было нужно. Это простой «накат» на Россию, это смешно. Сборную поймали на туринаболе, одном из самых банальных допингов, видимо, ничего более интересного придумать не смогли. Это что получается, все по одной системе идут? Не может такого быть, это провокация, политика и двойные стандарты. Может быть у них много запасов этого туринабола, что они мешают его всем подряд, — цитирует Дылдина Properm.ru.

Дылдин — чемпион Европы 2010 года в эстафете 4×400 м. В этой дисциплине он также завоевал серебро чемпионата Европы 2014 года и бронзу чемпионата мира-2013. Накануне бегун объявил о завершении карьеры. Это решение он принял после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал россиянина на четыре года из-за неявки на процедуру взятия допинг-пробы.

«Сегодня тот день, когда я официально заканчиваю с профессиональным спортом по тем или иным причинам независящим от меня. Спасибо всем, кто всегда болел за меня», — написал Дылдин на своей странице «Вконтакте».

В результате этой перепроверки допинг-проб, взятых на летних Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, были дисквалифицированы 27 российских спортсменов. Перепроверка проб, взятых во время Олимпиады-2008 в Пекине, уже закончена, а повторный анализ проб, взятых на Играх-2012 в Лондоне, еще продолжается. После окончания этой перепроверки МОК заново проанализирует пробы, взятые на зимних Играх в Ванкувере в 2010 году.
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МОК аннулировал результаты 8 спортсменов с ОИ-2008 и ОИ-2012, включая 3-х победителей

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб аннулировал результаты восьми спортсменов, выступавших на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, включая трех обладателей золотых медалей, в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте МОК.
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