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11 января 2017, 18:27 | Олимпизм | ТАСС

ПКР отправил в МПК свой вариант дорожной карты восстановления членства в организации

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) 11 января отправил в Международный паралимпийский комитет (МПК) свой проект дорожной карты восстановления членства в международной организации. Об этом сообщил ТАСС президент ПКР Владимир Лукин.

Ожидается что уже 12 января МПК приступит к рассмотрению первого проекта дорожной карты. Увеличить
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МПК опубликовал 21 ноября список критериев для восстановления членства ПКР и участия российских паралимпийцев в международных соревнованиях. В середине декабря в Бонне состоялась встреча представителей двух организаций, на которой обсуждались данные критерии. Паралимпийский комитет России до 12 января взял на себя обязательство выработать развернутые соображения по ряду спорных критериев и ознакомить с ними Международный паралимпийский комитет.

«Сегодня мы отправили свои предложения по дорожной карте в МПК, — заметил Лукин. — Я бы не назвал эти предложения поправками, это была наша предварительная версия дорожной карты, которую мы передали нашим коллегам и оппонентам. Сейчас мы должны получить от МПК сигнал, что документ принят, после чего будем ждать реакцию Международного паралимпийского комитета на наши предложения».

Ожидается, что уже 12 января МПК приступит к рассмотрению первого проекта дорожной карты.

7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
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