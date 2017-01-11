Болт, Джеймс и Роналду претендуют на звание спортсмена года по версии Laureus

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Также среди претендентов американский баскетболист Стефен Карри, британский легкоатлет Мо Фара и его соотечественник теннисист Энди Маррей.

Награда будет вручена еще в шести номинациях. На звание спортсменки года претендуют американская гимнастка Симона Байлз, ее соотечественница легкоатлетка Эллисон Феликс, еще одна представительница США пловчиха Кэти Ледеки, немецкая теннисистка Ангелик Кербер, ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон и британская велогонщица Лора Кенни.

На победу в номинации «Прорыв года» претендуют эфиопская легкоатлетка Алмаз Аяна, сборная Фиджи по регби, сборная Исландии по футболу, английский футбольный клуб «Лестер», немецкий автогонщик Нико Росберг и южноафриканский легкоатлет Уэйд ван Никерк, в номинации «Команда года» — сборные Бразилии и Португалии по футболу, клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд», команда «Формулы-1» «Мерседес» и испанский футбольный клуб «Реал». Кроме того, будут названы победители в номинациях «Лучший спортсмен-паралимпиец», «Action спортсмен года» и «Возвращение года».

Премия Laureus была учреждена в 1999 году международными фондами при участии нескольких генеральных партнеров — известных в мире бизнеса компаний. На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, затем проходит голосование среди 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены.