Журова: NADO хотят взять медали, которые могли бы достаться россиянам

«Да, они могут высказывать свое мнение, но не более. Вообще странно, что они так ведут себя. Складывается впечатление, что люди сами утаили какие-то грешки. Возможно, им просто хочется взять те медали, которые могли бы достаться россиянам.

У тех же финнов отстраняли чуть ли не всех лыжников, но при этом не трогали представителей остальных видов спорта. У нас же почему-то все началось с легкой атлетики, к которой потом приплели вообще всю страну. Причем за последние полтора года ни один отечественный спортсмен не тестировался в России.

Так что люди показывали абсолютно чистые результаты. Даже Ричард Макларен об этом сказал. Он говорил, что есть вопросы к Сочи, но не к нашему времени. Боюсь, что эта война еще не закончена. Допустим, США сейчас вводят новые санкции против России. Возможно, это звенья одной цепи, — передает слова Журовой RT.