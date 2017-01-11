Журова: NADO хотят взять медали, которые могли бы достаться россиянам
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова прокомментировала призыв 19 национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить Россию от соревнований и лишить всех турниров.
«Да, они могут высказывать свое мнение, но не более. Вообще странно, что они так ведут себя. Складывается впечатление, что люди сами утаили
У тех же финнов отстраняли чуть ли не всех лыжников, но при этом не трогали представителей остальных видов спорта. У нас же
Так что люди показывали абсолютно чистые результаты. Даже Ричард Макларен об этом сказал. Он говорил, что есть вопросы к Сочи, но не к нашему времени. Боюсь, что эта война еще не закончена. Допустим, США сейчас вводят новые санкции против России. Возможно, это звенья одной цепи, — передает слова Журовой RT.
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