Антидопинговые организации 19 стран требуют отстранения россиян от соревнований

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К отстранению всех российских атлетов, а также лишению России международных стартов призвали национальные антидопинговые организации 19 стран — Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Голландии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.

По их мнению, допущены до соревнований могут быть лишь те отечественные спортсмены, которые пройдут «специальную проверку, и выступать они должны не под флагом своей страны».

«На заявления странных руководителей я бы не обращал внимания».

Министр спорта России Павел Колобков, комментируя требования NADOs, заявил, что кроме создания неблагоприятного информационного поля, добиться возможной дисквалификации страны организации никак не смогут.

«К сожалению, NADO и их руководители создают неприятный информационный фон, но реально такие вопросы обсуждаются на уровне других организаций.

— президентов международных федераций, Международного олимпийского комитета (МОК), Совета Европы, ЮНЕСКО.

NADOs — это ряд национальных антидопинговых агентств, у которых имеется прикладная функция. Они не являются ни спортивными организациями, ни федерациями. Их фамилий я даже не знаю. Не знаю, кто эти люди. И они делают странные, по сути дела, политические заявления. Для нас эти заявления непонятны. Но они укладываются в общий контекст заявлений подобных организаций, таких как, например, Британское антидопинговое агентство (UKAD). Совсем недавно что-то похожее высказал руководитель этой организации (Дэвид Кенворти — «Газета.Ru»), который не является спортивным руководителем, не отвечает за развитие спорта в мире, — отметил глава Минспорта.

Кроме того, он подчеркнул, что ведомство готово к обсуждению вопросов антидопинговой политики с МОК и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также призвал не обращать внимания на заявления «странных руководителей».

«Мы готовы обсуждать подобные вопросы с МОК, с WADA, с Советом Европы. С WADA у нас есть план работы.

А на заявления каких-то странных руководителей я бы не обращал внимания.

NADO состоит из 19 национальных антидопинговых агентств. Вы можете себе представить, чтобы руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) или другой национальной антидопинговой организации вдруг заявил об отстранении спортсменов или проведении соревнований в любой стране? Это явно выходит за рамки их деятельности. Пусть они займутся тем, чем и должны заниматься, — приводит слова Колобкова «Р-Спорт».

«Российский спорт — один из чистейших в мире».

В свою очередь вице-премьер России Виталий Мутко назвал ложью обвинения страны в государственной системе допинга, добавив, что отечественный спорт является одним из чистейших в мире.

«Российский спорт — один из чистейших в мире. Подтверждение этому — 2016 год, где UKAD работает на территории России, само планирует сбор проб, выбирает спортсменов, забирает пробы. Что мы с вами имеем по итогам 2016 года? 26 нарушений правил, 21 из них — это мельдоний, и всего пять — нарушение правил.

Задумайтесь. Где государственная программа? Госпрограмма — это ложь, — сказал заместитель председателя правительства.

Он также отметил тот факт, что в последнее время все большее число иностранных спортсменов высказывается в поддержку россиян.

«Эти двойные стандарты никому не нужны, все больше голосов со стороны спортсменов. Вы же читали Юстину Ковальчик (польская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка — «Газета.Ru»), это великая спортсменка, что она сказала? Что горда, что наконец-то победил здоровый спортсмен — наш Серега Устюгов, выигравший на «Тур де Ски», здоровый и сильный парень.

Не обращайте внимания на эти заявления. Это продуманная атака на российский спорт, целью которой является дискредитация. Это общий тренд, что русские виноваты. Мы нужны всем неконкурентоспособные.

Могу сказать одно — что делали и будем делать все, чтобы защищать наших спортсменов, — заявил Мутко.

«Решения по соревнования в России принимают международные спортивные федерации».

Стоит отметить, что призыв NADO прокомментировали и в самом МОК, сообщив, что решение по проведению международных соревнований в России будут принимать исключительно международные спортивные федерации.

«Что касается соревнований, которые в настоящее время проходят или запланированы к проведению в России, это вопрос для соответствующих международных федераций.

Многие из них уже приняли меры и по-прежнему работают в тесном сотрудничестве с WADA, — сказал глава пресс-службы и мониторинга департамента стратегических коммуникаций комитета Эммануэль Моро.

Напомним, что за последний год Россия лишилась целого ряда спортивных соревнований — у страны, в частности, были отобраны финал Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти в Челябинске, этап Кубка мира Кубка мира по биатлону в Тюмени, а также сочинское первенство мира по бобслею и скелетону. Кроме того, на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро не поехали отечественные легкоатлеты и тяжелоатлеты, а паралимпийская сборная России в полном составе была отстранена от Игр-2016.

«Призыв NADO — очередная глупость, которую никто не поддержит».

В российских спортивных союзах преображения слов NADO об отстранении всех отечественных атлетов в реальные санкции не ожидают — так, например, в Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) выразили мнение, что требования антидопинговых комитетов 19 стран никто не поддержит.

«В нашей федерации не было и нет ни одного случая, связанного с допингом. Никаких проблем на эту тему у нас не существует.

Призыв NADO — очередная глупость, и разумеется никто это все не поддержит.

Мы не считает, что данные заявления могут рассматриваться как серьезный демарш, — сказал пресс-атташе ФГССР Петр Пархитько в разговоре с «Газетой.Ru».

О подобном заявили и во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«У нас нет опасений по поводу позиции Международной федерации волейбола (FIVB). Какие-то выступления антидопинговых агентств — это уже не новость. Не агентства являются определяющими, а международные федерации. К призывам этих агентств мы уже привыкли. Ничего критического в этих заявлениях нет.