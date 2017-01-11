19 стран против России. Почему это хорошо

Я категорический противник теорий заговора. Мне категорически не нравится то, что проходило в российском спорте и вокруг него в последние годы, а также не нравится и даже возмущает то, как себя при этом вели и продолжают вести чиновники от спорта. Но то, что против России ведет спланированная кампания лично мне уже давно очевидно.

Где сидят кукловоды, уточнять не будем, но они явно придерживаются тактики Марка Порция Катона Старшего. Того самого, который каждую свою речь в римском сенате заканчивал фразой «Карфаген должен быть разрушен», и в итоге добился своего.

Так вот: не проходит и пары дней, чтобы кто-нибудь где-нибудь не заявил: «Русских надо отстранить от соревнований!». В основном высказываются спортсмены, но когда тишина затягивается, в бой вступает антидопинговая гвардия. То бывший генеральный директор ВАДА Дэвид Хоумэн, сидя в своей Новой Зеландии, неожиданно выскажется, что русских надо шмякнуть мордой об стол (дословно — «нанести удар в лицо», но смысл именно тот, что написан вне скобок) и недопустить до Игр-2018. То руководитель Британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти похвалит Международный паралимпийский комитет, не допустивший российских спортсменов в Рио и посетует на неправильное решение МОК. Правда, признает, что вокруг всех этих событий слишком много политики….

Последний демарш: требование 19 членов NADO (Национальных антидопинговых организаций) отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров. Требование подписано организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Голландии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.

С одной стороны, это, конечно, плохо, и вполне вписывается в концепцию «Карфаген должен быть разрушен». С другой стороны, в NADO входят 139 (!) организаций и лишь 19 из них (13,6%) подписали петицию. Это радует: раз уж ВАДА не может выступить единым фронтом, то у кукловодов не так много резервов.

Впрочем, есть еще Движение неприсоединения, Содружество португалоязычных стран, Тюркский и Арктические советы, Андское сообщество и много других международных организаций. Можно попробовать инициировать петицию от них. Вот только какое отношение они имеют к тому, ехать российским спортсменам на соревнования или нет, непонятно. Впрочем, так же непонятно, какое отношение к этому имеет организация Национальных антидопинговых организаций.

Тем не менее, ждем, кто следующим скажет «Русских надо отстранить от спорта!».

Олег Чикирис