МОК: Решения о проведении соревнований в РФ остаются за международными федерациями

Во вторник национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров по итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

«Что касается соревнований, которые в настоящее время проходят или запланированы к проведению в России, это вопрос для соответствующих международных федераций. Многие из них уже приняли меры и по-прежнему работают в тесном сотрудничестве с WADA», — говорится в заявлении МОК.

Ранее после доклада Макларена Челябинск лишился финала Кубка мира-2016/17 по конькобежному спорту, Тюмень — этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам, а Сочи — чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону.