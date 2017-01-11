МОК: Решения о проведении соревнований в РФ остаются за международными федерациями
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Решение по проведению международных соревнований в России, текущих или запланированных, остается за соответствующими международными спортивными федерациями, заявил агентству «Р-Спорт» глава пресс-службы и мониторинга департамента стратегических коммуникаций Международного олимпийского комитета (МОК) Эммануэль Моро.
Во вторник национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров по итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
«Что касается соревнований, которые в настоящее время проходят или запланированы к проведению в России, это вопрос для соответствующих международных федераций. Многие из них уже приняли меры и
Ранее после доклада Макларена Челябинск лишился финала Кубка мира-2016/17 по конькобежному спорту, Тюмень — этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам, а Сочи — чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону.
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