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https://sport.mail.ru/news/olympics/28390958/
11 января 2017, 14:14 | Олимпизм | ТАСС

Долгов: Дискриминация в спорте на основе недоказанных обвинений недопустима

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Дискриминация в спорте на основе недоказанных обвинений подрывает олимпийские принципы. Об этом заявил в среду уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, комментируя инициативу 19 национальных антидопинговых агентств по отстранению России от международных соревнований.

Мы принципиально выступаем против любой дискриминации и политизации в спорте в частности российских спортсменов — заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека. Увеличить
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«Мы принципиально выступаем против любой дискриминации и политизации в спорте, в частности российских спортсменов, — сказал он. — Любая дискриминация и необоснованные действия на основе недоказанных обвинений недопустимы и подрывают олимпийские принципы».

«Недопустимо наносить ущерб “чистым” спортсменам, которые честно тренируются и вправе рассчитывать на адекватное признание их вклада в международное спортивное движение», — добавил он.

В понедельник руководители 19 национальных антидопинговых агентств выступили с требованием отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях, а также лишить страну всех турниров из-за допинга.
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