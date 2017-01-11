Долгов: Дискриминация в спорте на основе недоказанных обвинений недопустима

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы принципиально выступаем против любой дискриминации и политизации в спорте, в частности российских спортсменов, — сказал он. — Любая дискриминация и необоснованные действия на основе недоказанных обвинений недопустимы и подрывают олимпийские принципы».

«Недопустимо наносить ущерб “чистым” спортсменам, которые честно тренируются и вправе рассчитывать на адекватное признание их вклада в международное спортивное движение», — добавил он.