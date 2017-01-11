Долгов: Дискриминация в спорте на основе недоказанных обвинений недопустима
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Дискриминация в спорте на основе недоказанных обвинений подрывает олимпийские принципы. Об этом заявил в среду уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, комментируя инициативу 19 национальных антидопинговых агентств по отстранению России от международных соревнований.
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«Мы принципиально выступаем против любой дискриминации и политизации в спорте, в частности российских спортсменов, — сказал он. — Любая дискриминация и необоснованные действия на основе недоказанных обвинений недопустимы и подрывают олимпийские принципы».
«Недопустимо наносить ущерб “чистым” спортсменам, которые честно тренируются и вправе рассчитывать на адекватное признание их вклада в международное спортивное движение», — добавил он.
В понедельник руководители 19 национальных антидопинговых агентств выступили с требованием отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях, а также лишить страну всех турниров
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