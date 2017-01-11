Участие россиян в Олимпиаде-2018 зависит от выводов двух комиссий МОК

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«Что касается зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, МОК для координации действий были созданы две комиссии. Они будут соблюдать процедуру и дадут возможность всем сторонам шанс быть услышанными. После этого МОК примет все необходимые меры и санкции», — говорится в заявлении МОК.