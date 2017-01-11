Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28387856/
11 января 2017, 10:59 | Олимпизм | Р-Спорт

Минспорт РФ готов работать с МОК и WADA, но не обращать внимания на заявления NADO

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Министерство спорта РФ готово обсуждать вопросы антидопинговой политики с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), при этом не стоит обращать внимания на заявления странных руководителей национальных антидопинговых организаций, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов. </em>Министерство спорта РФ готово обсуждать вопросы антидопинговой политики с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (<span class=error>WADA</span>) при этом не стоит обращать внимания на заявления странных руководителей национальных антидопинговых организаций заявил агентству Р-Спорт министр спорта РФ Павел Колобков. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во вторник Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.

«Мы готовы обсуждать подобные вопросы с МОК, с WADA, с Советом Европы. С WADA у нас есть план работы. А на заявления каких-то странных руководителей я бы не обращал внимания. NADO состоит из 19 национальных антидопинговых агентств. Вы можете себе представить, чтобы руководитель РУСАДА или другой национальной антидопинговой организации вдруг заявил об отстранении спортсменов или проведении соревнований в любой стране? Это явно выходит за рамки их деятельности. Пусть они займутся тем, чем и должны заниматься», — сказал Колобков по телефону.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Колобков: NADO создают неприятный фон, но такие вопросы обсуждаются на другом уровне

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Национальные антидопинговые организации (NADO) создают неприятный информационный фон заявлениями с призывом об отстранении России от международных турниров, но такие вопросы обсуждают главы международных федераций, Международный олимпийский комитет (МОК), Совет Европы, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года