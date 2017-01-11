Минспорт РФ готов работать с МОК и WADA, но не обращать внимания на заявления NADO

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Во вторник Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.