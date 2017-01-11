Минспорт РФ готов работать с МОК и WADA, но не обращать внимания на заявления NADO
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Министерство спорта РФ готово обсуждать вопросы антидопинговой политики с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), при этом не стоит обращать внимания на заявления странных руководителей национальных антидопинговых организаций, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.
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Во вторник Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров
«Мы готовы обсуждать подобные вопросы с МОК, с WADA, с Советом Европы. С WADA у нас есть план работы. А на заявления
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