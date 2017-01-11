NADO лает, караван идет

Заявление института антидопинговых организаций (iNADO), подписанное главами 19 национальных антидопинговых агентств, на первый взгляд выглядит страшно. В нем содержится призыв к исключению российских спортивных организаций из международных соревнований и призыв к лишению нашей страны права на проведение всех международных стартов, в том числе чемпионата мира по футболу-2018. Причина — «государственная система допинговых нарушений», в которой Россия обвиняется в докладах Всемирного антидопингового агентства уже более года. Однако при всей тяжести обвинений и солидном наборе подписантов паниковать не стоит.

СОРИНКА В ЧУЖОМ ГЛАЗУ.

iNADO — это добровольное объединение антидопинговых агентств из стран, которые считают себя мировыми лидерами в борьбе с запрещенными веществами в спорте. Цифры показывают, что значительная часть этих «непримиримых борцов» на самом деле являются самозванцами, но дело не в этом. Что действительно сплотило iNADO в последнее время — нападки на Россию, требования расширить полномочия ВАДА и существенно увеличить финансирование антидопинговых программ. Формально «российский вопрос» не входит в компетенцию ни одного из участников объединения. Но, как известно, нет ничего увлекательнее, чем ковырять соринку в чужом глазу.

Де-факто iNADO, в котором задают тон североамериканцы и немцы, сегодня является наиболее радикальным крылом Всемирного антидопингового агентства и систематически выступает с жесткими антироссийскими заявлениями. Список подписантов под их воззваниями часто подозрительно совпадает со списком стран, практикующих антироссийские санкции, что дает основания искать в антидопинговых атаках политическую подоплеку. Большинство «борцов за чистый спорт» — структуры с государственным финансированием (прямым или опосредованным). И, как всякие подневольные люди, они наверняка легко поменяют свою позицию, как только им поступит соответствующее указание.

Имеет ли мнение iNADO какой-то вес в мировой спортивной политике? Бывает по-разному. Накануне Олимпиады в Рио эти радикалы требовали полной дисквалификации сборной России, но глава МОК Томас Бахне согласился с таким подходом. А вот минувшей осенью саммит МОК прислушался к рекомендациям iNADO об увеличении бюджета Всемирного антидопингового агентства. После публикации второй части доклада Макларена представители некоторых агентств-единомышленников iNADO снова принялись размахивать лозунгом «Долой Россию» и попытались вручить соответствующую петицию Томас Баху. В аудиенции в штаб-квартире МОК им было отказано, после чего и появилось на свет вчерашнее заявление.

ВОПРОС ВРЕМЕНИ.

Безусловно, в публикации еще одной антироссийской петиции за подписью представителей США, Канады, Японии, ЮАР, Германии и еще 14 европейских стран (в этот список удивительным образом не попали Великобритания, Австралия с Новой Зеландией и Норвегия) ничего хорошего нет. Но на практике в угрозах, нависших над нашим спортом высших достижений, ничего не поменялось. Было бы странно, если бы iNADO в нынешних условиях не потребовал страшных кар для России, это был лишь вопрос времени. Однако полномочий карать и миловать у института, слава Богу, нет — все будет решать МОК по итогам доклада комиссий под руководством Шмидта и Освальда, которые еще продолжают свою работу.

Вроде бы паниковать из-за очередного эпатажа антидопинговых фриков глупо. Однако угроза временного лишения Олимпийского комитета России членства в МОК (с последующим отстранением от Олимпиады в Пхенчхане и лишением чемпионата мира по футболу-2018) действительно существует. Томас Бах явно боится, что подобный шаг может стать началом конца олимпийского движения в его нынешнем виде, и поэтому ищет менее радикальные решения. В частности, от России хотят частичного признания вины (институционального сговора), наказания виновных и выплаты чувствительного штрафа. Готово ли пойти на это руководство нашей страны ради сохранения прописки в МОК — пока вопрос. Как вопрос и то, удержится ли в случае спасения России на своем посту сам Бах.

Вопрос о мере наказания России сам по себе провоцирует полярные мнения, которые способны расколоть мировой спорт. Для того, чтобы показать серьезность угроз, сторонникам нашей страны сейчас было бы неплохо создать собственное iNADO, но пока мы, увы, отстаем от наших критиков на два шага. За пределами олимпийского движения, конечно, тоже есть спортивная жизнь, и в самом крайнем случае можно объявить МОК «западным извращением». Но пока есть стойкое ощущение, что мы не используем для отстаивания своих интересов и малой части возможностей. А тактика подставления все новых щек уже порядком поднадоела.

Олег ШАМОНАЕВ.