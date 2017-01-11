NADO лает, караван идет
Призыв национальных антидопинговых агентств 19 стран изгнать Россию из мирового спорта — это пока всего лишь психологическая атака.
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Видимо, что-то случилось...
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Заявление института антидопинговых организаций (iNADO), подписанное главами 19 национальных антидопинговых агентств, на первый взгляд выглядит страшно. В нем содержится призыв к исключению российских спортивных организаций из международных соревнований и призыв к лишению нашей страны права на проведение всех международных стартов, в том числе чемпионата мира по футболу-2018. Причина — «государственная система допинговых нарушений», в которой Россия обвиняется в докладах Всемирного антидопингового агентства уже более года. Однако при всей тяжести обвинений и солидном наборе подписантов паниковать не стоит.
СОРИНКА В ЧУЖОМ ГЛАЗУ.
iNADO — это добровольное объединение антидопинговых агентств из стран, которые считают себя мировыми лидерами в борьбе с запрещенными веществами в спорте. Цифры показывают, что значительная часть этих «непримиримых борцов» на самом деле являются самозванцами, но дело не в этом. Что действительно сплотило iNADO в последнее время — нападки на Россию, требования расширить полномочия ВАДА и существенно увеличить финансирование антидопинговых программ. Формально «российский вопрос» не входит в компетенцию ни одного из участников объединения. Но, как известно, нет ничего увлекательнее, чем ковырять соринку в чужом глазу.
Имеет ли мнение iNADO
ВОПРОС ВРЕМЕНИ.
Безусловно, в публикации еще одной антироссийской петиции за подписью представителей США, Канады, Японии, ЮАР, Германии и еще 14 европейских стран (в этот список удивительным образом не попали Великобритания, Австралия с Новой Зеландией и Норвегия) ничего хорошего нет. Но на практике в угрозах, нависших над нашим спортом высших достижений, ничего не поменялось. Было бы странно, если бы iNADO в нынешних условиях не потребовал страшных кар для России, это был лишь вопрос времени. Однако полномочий карать и миловать у института, слава Богу, нет — все будет решать МОК по итогам доклада комиссий под руководством Шмидта и Освальда, которые еще продолжают свою работу.
Вроде бы паниковать
Вопрос о мере наказания России сам по себе провоцирует полярные мнения, которые способны расколоть мировой спорт. Для того, чтобы показать серьезность угроз, сторонникам нашей страны сейчас было бы неплохо создать собственное iNADO, но пока мы, увы, отстаем от наших критиков на два шага. За пределами олимпийского движения, конечно, тоже есть спортивная жизнь, и в самом крайнем случае можно объявить МОК «западным извращением». Но пока есть стойкое ощущение, что мы не используем для отстаивания своих интересов и малой части возможностей. А тактика подставления все новых щек уже порядком поднадоела.
Олег ШАМОНАЕВ.
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