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Во вторник Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном обвинила Россию в существовании покрываемой государством системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами.

«Российский спорт — один из чистейших в мире. Подтверждение этому — 2016 год, где UKAD работает на территории РФ, само планирует сбор проб, выбирает спортсменов, забирает пробы. Что мы с вами имеем по итогам 2016 года? 26 нарушений правил, 21 из них — это мельдоний, и всего 5 — нарушение правил. Задумайтесь. Где государственная программа? Госпрограмма — это ложь», — сказал Мутко по телефону.

В ноябре 2015 года была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Затем в феврале РУСАДА и UKAD подписали соглашение о сотрудничестве, по которому Британское антидопинговое агентство обеспечивает необходимое тестирование российских спортсменов, пока соответствие РУСАДА кодексу WADA не будет восстановлено.