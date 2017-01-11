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11 января 2017, 8:30 | Олимпизм | Р-Спорт

Мутко: Заявления о госпрограмме допинга — ложь, спорт в РФ один из чистейших в мире

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Заявления о государственной программе поддержки допинга в России являются ложью, российский спорт — один из чистейших в мире, подтверждением чему является выявление Британским антидопинговым агентством (UKAD) в 2016 году всего 26 нарушений антидопинговых правил в РФ, и 21 из них — это мельдоний, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>.</em> Заявления о государственной программе поддержки допинга в России являются ложью российский спорт — один из чистейших в мире подтверждением чему является выявление Британским антидопинговым агентством (<span class=error>UKAD</span>) в 2016 году всего 26 нарушений антидопинговых правил в РФ и 21 из них — это <span class=error>мельдоний</span> заявил агентству Р-Спорт <nobr>вице-премьер</nobr> правительства РФ Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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Во вторник Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном обвинила Россию в существовании покрываемой государством системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами.

«Российский спорт — один из чистейших в мире. Подтверждение этому — 2016 год, где UKAD работает на территории РФ, само планирует сбор проб, выбирает спортсменов, забирает пробы. Что мы с вами имеем по итогам 2016 года? 26 нарушений правил, 21 из них — это мельдоний, и всего 5 — нарушение правил. Задумайтесь. Где государственная программа? Госпрограмма — это ложь», — сказал Мутко по телефону.

В ноябре 2015 года была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Затем в феврале РУСАДА и UKAD подписали соглашение о сотрудничестве, по которому Британское антидопинговое агентство обеспечивает необходимое тестирование российских спортсменов, пока соответствие РУСАДА кодексу WADA не будет восстановлено.
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