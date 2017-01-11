Мутко: Заявления о госпрограмме допинга — ложь, спорт в РФ один из чистейших в мире
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Заявления о государственной программе поддержки допинга в России являются ложью, российский спорт — один из чистейших в мире, подтверждением чему является выявление Британским антидопинговым агентством (UKAD) в 2016 году всего 26 нарушений антидопинговых правил в РФ, и 21 из них — это мельдоний, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
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Во вторник Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров
«Российский спорт — один из чистейших в мире. Подтверждение этому — 2016 год, где UKAD работает на территории РФ, само планирует сбор проб, выбирает спортсменов, забирает пробы. Что мы с вами имеем по итогам 2016 года? 26 нарушений правил, 21 из них — это мельдоний, и всего 5 — нарушение правил. Задумайтесь. Где государственная программа? Госпрограмма — это ложь», — сказал Мутко по телефону.
В ноябре 2015 года была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Затем в феврале РУСАДА и UKAD подписали соглашение о сотрудничестве, по которому Британское антидопинговое агентство обеспечивает необходимое тестирование российских спортсменов, пока соответствие РУСАДА кодексу WADA не будет восстановлено.
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