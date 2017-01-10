Комиссии МОК могут принять решения по российским спортсменам к концу 2017 года

«Юридические процедуры, требуемые от зимних федераций, невероятно сложны. Ни одна из федераций по зимним видам спорта, особенно обладающая скромным штатом юристов, никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Поэтому параметры отстранения российских спортсменов всё время меняются. Так что две комиссии МОК могут принять решения только к концу 2017 года, а не в январе-феврале, как это планировалось ранее», — написал Батлер.