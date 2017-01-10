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https://sport.mail.ru/news/olympics/28381635/
10 января 2017, 18:27 | Олимпизм | Чемпионат.com

Комиссии МОК могут принять решения по российским спортсменам к концу 2017 года

Работа двух комиссий Международного олимпийского комитета по расследованию случаев употребления допинга российскими спортсменами, созданных после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, может быть продолжена до конца 2017 года. Об этом рассказал журналист Inside the Games Ник Батлер.

Работа двух комиссий Международного олимпийского комитета по расследованию случаев употребления допинга российскими спортсменами созданных после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда <span class=error>Макларена</span> может быть продолжена до конца 2017 года. Об этом рассказал журналист Inside the Games Ник <span class=error>Батлер</span>. Увеличить
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«Юридические процедуры, требуемые от зимних федераций, невероятно сложны. Ни одна из федераций по зимним видам спорта, особенно обладающая скромным штатом юристов, никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Поэтому параметры отстранения российских спортсменов всё время меняются. Так что две комиссии МОК могут принять решения только к концу 2017 года, а не в январе-феврале, как это планировалось ранее», — написал Батлер.
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