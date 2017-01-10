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https://sport.mail.ru/news/olympics/28378946/
10 января 2017, 15:00 | Олимпизм | «Газета.Ру»

Зеппельт: Бах раздражен тем, что Путин назначил Мутко на пост вице-премьера

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте и лёгкой атлетике в частности, сообщил, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах недоволен назначением бывшего министра спорта России Виталия Мутко на пост вице-премьера правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.

«Разговоры в МОК: Бах был раздражен решением Путина назначить Мутко, подозреваемого в сокрытии положительных допинг-проб, на пост вице-премьера. Их отношения страдают?» — написал Зеппельт в своем микроблоге Twitter.
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Не наступить на мельдониевые грабли: особенности нового списка WADA

Не наступить на мельдониевые грабли: особенности нового списка WADA

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Обновленный список Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещенных субстанций и методов вступил в силу 1 января. Памятуя о проблемах, с которыми год назад столкнулся российский спорт в связи с включением в перечень запрещенных препаратов мельдония, ТАСС обратился к врачам сборных страны и представителям Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) с просьбой рассказать, какие угрозы таят новые запрещенные субстанции.
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