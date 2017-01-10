Зеппельт: Бах раздражен тем, что Путин назначил Мутко на пост вице-премьера
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте и лёгкой атлетике в частности, сообщил, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах недоволен назначением бывшего министра спорта России Виталия Мутко на пост
вице-премьера правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
«Разговоры в МОК: Бах был раздражен решением Путина назначить Мутко, подозреваемого в сокрытии положительных
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