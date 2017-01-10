Зеппельт: Бах раздражен тем, что Путин назначил Мутко на пост вице-премьера

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Обновленный список Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещенных субстанций и методов вступил в силу 1 января. Памятуя о проблемах, с которыми год назад столкнулся российский спорт в связи с включением в перечень запрещенных препаратов мельдония, ТАСС обратился к врачам сборных страны и представителям Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) с просьбой рассказать, какие угрозы таят новые запрещенные субстанции.