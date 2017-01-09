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9 января 2017, 15:10 | Олимпизм | ТАСС

Ямал будет претендовать на проведение Арктических зимних игр в 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) будет претендовать на проведение Арктических зимних игр в 2024 году. Об этом сообщил заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента международных и внешнеэкономических связей региона Александр Мажаров.

По данным замглавы региона Александра Мажарова получить ответ на заявку ЯНАО планирует в сентябре 2017 года. Увеличить
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«У нас есть шансы на проведение Арктических зимних игр в Салехарде. По поручению губернатора и при поддержке МИД России формируют соответствующую заявку в международный комитет Арктических зимних игр. Планируют, что заявку подадут в марте. Исходя из графика очередности территорий, а также соответствующего порядка рассмотрения, Ямал подаст заявки на 2024 год», — уточнил он.

По данным замглавы региона, получить ответ на заявку ЯНАО планирует в сентябре 2017 года.

Арктические зимние игры проводят с 1970 года, в программу входят фигурное катание, хоккей, бег на снегоступах, гонки на собачьих упряжках, настольный теннис и другие. В них приняли участие спортсмены из Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии и России. Ямал стал участником соревнований с 2004 года. За этот период в играх приняли участие около трехсот ямальских спортсменов, которые завоевали 478 медалей.

Арктические XXIV зимние игры прошли с 6 по 12 марта 2016 года в городе Нуук Гренландии. В 2018 году спортивное состязание состоится в Канаде.
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