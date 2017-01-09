Не наступить на мельдониевые грабли: особенности нового списка WADA

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Несоблюдение спортсменами новых правил использования медицинской поддержки повлечет их отстранение от соревновательной деятельности и дисквалификации.

Изменения запрещенного списка WADA коснулись практически всех его категорий. Большинство поправок основывается на клинических испытаниях различных фармацевтических средств и биологически активных добавок (БАД), употребление которых может дать преимущество спортсмену во время соревнований и подготовке к ним. Таким образом, атлетам и спортивным врачам перед тем, как приступить к использованию препаратов, необходимо проверить их состав на отсутствие новых запрещенных веществ.

«Я не нашла в обновленном списке WADA особых препаратов, которые дополнительно были запрещены, — поделилась мнением врач сборной России. — Те препараты, которые мониторились в прошлом году, остались на контроле и в этом, из известных — кофеин, добавлен никотин. Не думаю, что это никотиновая кислота; скорее всего, начинают мониторить курящих. Все остальные — это не препараты, а названия субстанций».

Осторожно, аримистан!

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в декабре еще раз обратило внимание на то, что БАДы могут содержать такие субстанции, как хигенамин, «дельта-2» или 2-андростенон и аримистан (андроста-3,5-диен-7,17-дион). Хигенамин содержится в растении тиноспорта ребристая, которое входит в состав некоторых добавок, «дельта-2» добавлена в качестве примера метаболита стероидного гормона ДГЭА, аримистан — в качестве нового примера ингибитора ароматазы.

Особое внимание врачам и атлетам стоит обратить на аримистан, который содержится во многих образцах профессионального спортивного питания. При этом некоторые производители не указывают наличие этого вещества в составе своей продукции, причем время вывода препарата из организма человека не изучено. Существует только предположение, что аримистан может задерживаться в организме более двух месяцев после окончания его приема.

ФМБА, которое занимается сопровождением сборных страны, ранее выступило с заявлением, что в формуляре препаратов, поставляемых для фармобеспечения спортсменов, отсутствуют БАДы, содержащие аримистан.

«В списке WADA на 2017 год есть потенциально проблемные вещества, и мы сейчас этим занимаемся, — сказал глава ФМБА Владимир Уйба. — Даже не дождавшись ответа от WADA, сами занимаемся изучением свойств и выведением этих веществ из организма в срок, объявленный WADA. Мы смотрим, действительно ли через полгода его не будет в организме».

Мельдониевый опыт

Особенно актуальной тема сроков вывода запрещенных препаратов из организма стала после мельдониевого скандала, который разгорелся в минувшем году. Вещество, содержащееся в популярном у спортсменов Восточной Европы препарате «Милдронат», оказалось мало изучено, поэтому многие атлеты не отказывались от его использования вплоть до конца 2015 года, когда мельдоний еще не относился к числу запрещенных веществ. На деле же оказалось, что он выводится из организма несколько месяцев, так что в начале следующего года многие звезды российского спорта, в числе которых оказались теннисистка Мария Шарапова и конькобежец Павел Кулижников, были временно отстранены от участия в соревнованиях до окончания разбирательств.

Позже, после дополнительного исследования WADA, практически все спортсмены были оправданы по мельдониевым делам. Виновной в нарушении антидопинговых правил была признана только Шарапова, которая на пресс-конференции призналась, что употребляла мельдоний уже в 2016 году. Избежать наказания ей не удалось, однако срок дисквалификации был сокращен — на корт она сможет выйти уже в апреле.

«Мы все время рассуждаем об опасности, но, в принципе, препараты, которые запрещены, мы не используем в сборной России, — отметил другой врач национальной команды. — И если мы будем пользоваться тем списком, который дается нам ФМБА на складе, а он достаточно широк, то риск снижается во много раз».

Без бумажки — допинг

К числу других запрещенных субстанций с 1 января также относятся фенотерол, формотерол, индакатерол, олодатерол, прокатерол, репротерол, сальбутамол, сальметерол, тербуталин и вилантерол. Были изменены параметры дозирования сальбутамола с целью уточнить, что полная 24-часовая доза не должна приниматься за один раз.

В категории «Манипуляции с кровью и ее компонентами» было отмечено, что разрешен дополнительный кислород, введенный путем ингаляции, а не внутривенно. К числу запрещенных причислен лисдексамфетамин, так как он является неактивным пролекарством амфетамина. В категорию «Наркотики» был добавлен опиодный анальгетик, который превращается в морфин после введения.

При этом важно отметить, что любые фармакологические субстанции, не вошедшие ни в один из разделов списка «субстанции и методы» и не одобренные ни одним органом государственного регулирования в области здравоохранения в качестве терапевтического средства (к примеру, лекарственные препараты, находящиеся в стадии клинических обследований, испытаний, или лекарства, лицензии на которые были отозваны; или же «дизайнерские» препараты — сочетания препаратов, которые не были одобрены именно международной организацией) также запрещены к использованию.

«То есть субстанции, которые официально разработаны и находятся в стадии испытаний, запрещены категорически. Мы же такие использовали. Теперь я такой риск на себя никогда не возьму», — подчеркнул врач.