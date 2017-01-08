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https://sport.mail.ru/news/olympics/28360014/
8 января 2017, 20:42 | Олимпизм | Р-Спорт

Мутко: Призыв UKAD отстранить россиян от ОИ удивляет, РФ платит им за сотрудничество

Призыв Британского антидопингового агентства (UKAD) к отстранению российских спортсменов от зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане удивителен, Россия платит деньги UKAD за сотрудничество, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

Ранее глава UKAD Дэвид Кенворти заявил, что сборная России должна быть отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

«Это вообще меня поражает. У меня здесь будет несколько встреч на эту тему. Мы платим колоссальные деньги Британской антидопинговой организации, они уже год нас контролируют и за год почему-то не увидели никакой специальной программы. Меня это просто удивляет. Сегодня мы им деньги платим и, видимо, мы вправе поставить вопрос — может быть, ее вообще убрать? Заменить на другую организацию. Если они в нас не верят, то зачем вообще, чтобы она нас контролировала?» — сказал Мутко по телефону.
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