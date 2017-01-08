Мутко: Призыв UKAD отстранить россиян от ОИ удивляет, РФ платит им за сотрудничество
Призыв Британского антидопингового агентства (UKAD) к отстранению российских спортсменов от зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане удивителен, Россия платит деньги UKAD за сотрудничество, заявил агентству «Р-Спорт»
вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
Ранее глава UKAD Дэвид Кенворти заявил, что сборная России должна быть отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
«Это вообще меня поражает. У меня здесь будет несколько встреч на эту тему. Мы платим колоссальные деньги Британской антидопинговой организации, они уже год нас контролируют и за год
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