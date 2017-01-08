Мутко: Призыв UKAD отстранить россиян от ОИ удивляет, РФ платит им за сотрудничество

Ранее глава UKAD Дэвид Кенворти заявил, что сборная России должна быть отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

«Это вообще меня поражает. У меня здесь будет несколько встреч на эту тему. Мы платим колоссальные деньги Британской антидопинговой организации, они уже год нас контролируют и за год почему-то не увидели никакой специальной программы. Меня это просто удивляет. Сегодня мы им деньги платим и, видимо, мы вправе поставить вопрос — может быть, ее вообще убрать? Заменить на другую организацию. Если они в нас не верят, то зачем вообще, чтобы она нас контролировала?» — сказал Мутко по телефону.