«Россию надо отстранить от Олимпиады»
Глава антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти считает, что российскую сборную необходимо отстранить от участия в зимних Олимпийских играх-2018, которые продут в южнокорейском городе Пхенчхан.
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Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти стал очередным высокопоставленным лицом, кинувший камень в огород российского спорта. Кенворти считает, что нашу сборную необходимо отстранить от зимних олимпийских игр, которые пройдут в 2018 году в корейском городе Пхенчхан.
По словам чиновника, российских спортсменов следовало отстранить еще раньше. По его мнению, наших спортсменов не должно было быть на Олимпиаде в
, — цитирует Кенворти «Би-би-си.
Также глава британского антидопингового агентства сравнил сделанное Россией с романами о Джеймсе Бонде. По словам Кенворти, «это уничтожает спорт»:
, — добавил глава UKAD.
В декабре прошлого года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном обнародовала доклад, в котором говорится об употреблении допинга российскими спортсменами.
В частности, там сказано о причастности Виталия Мутко и его заместителя Юрия Нагорных к манипуляциям с
В начале января 2017 года бывший тренер женской сборной России по биатлону — немецкий специалист Вольфганг Пихлер выступил за отстранение всей сборной России от зимних Олимпийских игр 2018 года.
«Если все так, как говорится в докладе, то россияне должны взять олимпийскую паузу и быть исключены. Конечно, это затронет невиновных спортсменов, но все остальное будет бессмысленным. Тогда у них будет время подумать. После этого нам придется пройти длинный путь и можно будет начать заново», — заявил Пихлер в интервью немецкому агентству DPA.
Ранее, в последних числах декабря, стало известно о том, что олимпийские чемпионки Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова, по информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, фигурируют в докладе Макларена и могут потерять завоеванные награды.
По информации СМИ, на пробирке с пробой Сотниковой, есть царапина «первого типа», что может говорить о возможном вскрытии и манипуляциях.
По крайней мере, именно так утверждается в итогах расследования независимой комиссии. Учитывая развитие ситуации, не исключено, что спортсменки будут лишены олимпийских медалей.
Также в последних числах декабря российские чиновники впервые признали существование допинговой системы в стране. Информацию об этом опубликовало американское издание The New York Times, на протяжении последних дней интервьюировавшее спортивных функционеров, а также автора доклада о допинге в российском спорте Ричарда Макларена.
О том, что «должностные лица осуществили один из самых больших заговоров в истории спорта», в интервью зарубежному СМИ рассказала Анна Анцелиович, действующий генеральный директор национального антидопингового агентства России РУСАДА.
— заявила Анцелиович, также время отметившая, что высшие должностные лица правительства не были в курсе происходящего.
На начало 2017 года,
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