«Россию надо отстранить от Олимпиады»

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Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти стал очередным высокопоставленным лицом, кинувший камень в огород российского спорта. Кенворти считает, что нашу сборную необходимо отстранить от зимних олимпийских игр, которые пройдут в 2018 году в корейском городе Пхенчхан.

По словам чиновника, российских спортсменов следовало отстранить еще раньше. По его мнению, наших спортсменов не должно было быть на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая состоялась летом 2016 года.

Цитата «Международный паралимпийский комитет поступил правильно — он отстранил Россию. На мой взгляд, МОК (Международный олимпийский комитет) все испортил. В этом вопросе слишком много политики, и это проблема».

, — цитирует Кенворти «Би-би-си.

Также глава британского антидопингового агентства сравнил сделанное Россией с романами о Джеймсе Бонде. По словам Кенворти, «это уничтожает спорт»:

Цитата «Это еще более невероятно, чем романы о Джеймсе Бонде, и это просто унижает весь спорт».

, — добавил глава UKAD.

В декабре прошлого года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном обнародовала доклад, в котором говорится об употреблении допинга российскими спортсменами.

В частности, там сказано о причастности Виталия Мутко и его заместителя Юрия Нагорных к манипуляциям с допинг-пробами. Кроме того, авторы доклада сообщили о признаках подделки в допинг-пробах 12 российских спортсменов, завоевавших награды на зимних олимпийских играх 2014 года в Сочи. Всего же, по данным комиссии, к махинациям с анализами были причастны более тысячи спортсменов из России.

В начале января 2017 года бывший тренер женской сборной России по биатлону — немецкий специалист Вольфганг Пихлер выступил за отстранение всей сборной России от зимних Олимпийских игр 2018 года. Экс-наставник команды ориентировался на доклад Ричарда Макларена и посчитал, что если в нем говорится правда, то решение МОК очевидно.

«Если все так, как говорится в докладе, то россияне должны взять олимпийскую паузу и быть исключены. Конечно, это затронет невиновных спортсменов, но все остальное будет бессмысленным. Тогда у них будет время подумать. После этого нам придется пройти длинный путь и можно будет начать заново», — заявил Пихлер в интервью немецкому агентству DPA.

Ранее, в последних числах декабря, стало известно о том, что олимпийские чемпионки Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Ксения Столбова, по информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, фигурируют в докладе Макларена и могут потерять завоеванные награды.

По информации СМИ, на пробирке с пробой Сотниковой, есть царапина «первого типа», что может говорить о возможном вскрытии и манипуляциях.

По крайней мере, именно так утверждается в итогах расследования независимой комиссии. Учитывая развитие ситуации, не исключено, что спортсменки будут лишены олимпийских медалей.

Также в последних числах декабря российские чиновники впервые признали существование допинговой системы в стране. Информацию об этом опубликовало американское издание The New York Times, на протяжении последних дней интервьюировавшее спортивных функционеров, а также автора доклада о допинге в российском спорте Ричарда Макларена.

О том, что «должностные лица осуществили один из самых больших заговоров в истории спорта», в интервью зарубежному СМИ рассказала Анна Анцелиович, действующий генеральный директор национального антидопингового агентства России РУСАДА.

Цитата «Это был институциональный заговор»,

— заявила Анцелиович, также время отметившая, что высшие должностные лица правительства не были в курсе происходящего.

На начало 2017 года, из-за допингового скандала Россия уже лишилась права проведения пяти международных соревнований, запланированных на текущий зимний сезон. Это чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, этап Кубка мира в Тюмени и юниорский чемпионат мира по биатлону в Острове, финалы Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени и конькобежному спорту в Челябинске.

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