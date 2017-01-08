Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28357658/
8 января 2017, 14:33 | Олимпизм | БЕЛТА

Спортивные объекты Минска готовы принять Евроигры-2019

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивные объекты Минска готовы принять II Европейские игры 2019 года. Об этом сообщил сегодня спортивный директор Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Пирс О́Каллаган, который посетил белорусскую столицу с инспекционным трехдневным визитом, передает корреспондент БЕЛТА.

<span class=error>Пирc</span> О́<span class=error>Каллаган</span> имеет богатый опыт проведения масштабных спортивных мероприятий. К примеру он выступил также спортивным директором I Европейских игр в Баку. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Пирc О́Каллаган имеет богатый опыт проведения масштабных спортивных мероприятий. К примеру, он выступил также спортивным директором I Европейских игр в Баку.

«Визит в Минск исторический. Так как эта инспекция дает старт подготовке к Евроиграм-2019. За три дня пребывания удалось посмотреть все спортивные комплексы, которые будут задействованы при проведении соревнований: гребной канал в Заславле, “Минск-Арена”, Дворец спорта, стрелковый тир им. Тимошенко, “Чижовка-Арена”. Могу со всей ответственностью заявить, что спортивные объекты Минска на 100% готовы принять II летние Европейские игры», — рассказал Пирс О́Каллаган.

Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов подчеркнул, что при подготовке к Евроиграм-2019 будет также учтен положительный опыт проведения в 2014 году в Минске чемпионата мира по хоккею. Кроме спортивных объектов, Пирс О́Каллаган посетил несколько отелей Минска, студенческую деревню по проспекту Дзержинского и дал высокую оценку их готовности принять будущих участников соревнований.

«В ходе визита удалось побывать в нескольких отелях высокой категории. Эти объекты соответствуют всем требованиям по приему VIP-гостей, которых в 2019 году в Минске будет много. Понравилась и студенческая деревня, где есть все условия для проживания и отдыха участников соревнований», — отметил Пирс О́Каллаган.

Право проведения вторых Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которое в октябре 2016-го состоялось в Минске. Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана. Белорусские атлеты завоевали на этом спортивном форуме 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 7-е место.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Комиссии МОК могут принять решения по российским спортсменам к концу 2017 года

Комиссии МОК могут принять решения по российским спортсменам к концу 2017 года

Работа двух комиссий Международного олимпийского комитета по расследованию случаев употребления допинга российскими спортсменами, созданных после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, может быть продолжена до конца 2017 года. Об этом рассказал журналист Inside the Games Ник Батлер.
Еще 7 новостей  Все новости
14 ноября

Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году

Вот какую роль себе выбрал Коля Лукашенко

ФОТОРЕПОРТАЖ: Беларусь встретила Новый год!