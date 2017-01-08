Спортивные объекты Минска готовы принять Евроигры-2019

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Пирc О́Каллаган имеет богатый опыт проведения масштабных спортивных мероприятий. К примеру, он выступил также спортивным директором I Европейских игр в Баку.

«Визит в Минск исторический. Так как эта инспекция дает старт подготовке к Евроиграм-2019. За три дня пребывания удалось посмотреть все спортивные комплексы, которые будут задействованы при проведении соревнований: гребной канал в Заславле, “Минск-Арена”, Дворец спорта, стрелковый тир им. Тимошенко, “Чижовка-Арена”. Могу со всей ответственностью заявить, что спортивные объекты Минска на 100% готовы принять II летние Европейские игры», — рассказал Пирс О́Каллаган.

Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов подчеркнул, что при подготовке к Евроиграм-2019 будет также учтен положительный опыт проведения в 2014 году в Минске чемпионата мира по хоккею. Кроме спортивных объектов, Пирс О́Каллаган посетил несколько отелей Минска, студенческую деревню по проспекту Дзержинского и дал высокую оценку их готовности принять будущих участников соревнований.

«В ходе визита удалось побывать в нескольких отелях высокой категории. Эти объекты соответствуют всем требованиям по приему VIP-гостей, которых в 2019 году в Минске будет много. Понравилась и студенческая деревня, где есть все условия для проживания и отдыха участников соревнований», — отметил Пирс О́Каллаган.

Право проведения вторых Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которое в октябре 2016-го состоялось в Минске. Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана. Белорусские атлеты завоевали на этом спортивном форуме 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 7-е место.