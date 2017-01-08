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https://sport.mail.ru/news/olympics/28357591/
8 января 2017, 14:27 | Олимпизм | Чемпионат.com

Макларен: За сотрудниками комиссии по расследованию допинга в России следили

Канадский юрист Ричард Макларен рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в ходе расследования обвинений в массовом употреблении российскими спортсменами допинга.

«Во время нашего расследования за сотрудниками комиссии велась слежка, а на компьютеры постоянно совершались кибератаки. Также неизвестные люди пытались войти в доверие к студентам университета, где я преподаю. Всё это было похоже не шпионские истории.

Честно говоря, я не думал, что расследование будет таким трудным, а обвинениям Родченкова поверил далеко не сразу, но они подтвердились», — приводит слова Макларена The Globe and Mail.
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Комиссии МОК могут принять решения по российским спортсменам к концу 2017 года

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Работа двух комиссий Международного олимпийского комитета по расследованию случаев употребления допинга российскими спортсменами, созданных после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, может быть продолжена до конца 2017 года. Об этом рассказал журналист Inside the Games Ник Батлер.
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