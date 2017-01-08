Макларен: За сотрудниками комиссии по расследованию допинга в России следили
Канадский юрист Ричард Макларен рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в ходе расследования обвинений в массовом употреблении российскими спортсменами допинга.
«Во время нашего расследования за сотрудниками комиссии велась слежка, а на компьютеры постоянно совершались кибератаки. Также неизвестные люди пытались войти в доверие к студентам университета, где я преподаю. Всё это было похоже не шпионские истории.
Честно говоря, я не думал, что расследование будет таким трудным, а обвинениям Родченкова поверил далеко не сразу, но они подтвердились», — приводит слова Макларена The Globe and Mail.
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