Глава UKAD призвал отстранить сборную России от Олимпиады-2018

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По его мнению, это следовало сделать еще на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро летом 2016 года.

«Международный паралимпийский комитет, по моему мнению, поступил правильно — он отстранил Россию. На мой взгляд МОК (Международный олимпийский комитет) все испортил. Проблема в том, что в этом вопросе слишком много политики», — заявил господин Кенворти. Он отметил, что дело о допинге российских спортсменов может привести к потере доверия зрителей и обесцениванию спортивных соревнований.

Напомним, Россию обвиняют в наличии государственной программы по сокрытию допинговых нарушений. Как сообщал «Ъ», президент МОК Томас Бах заявил, что по делу о допинге в России «были созданы две комиссии МОК», заверив, что возможность высказаться будет дана всем сторонам разбирательства. Он также отметил негативные последствия опубликованного доклада главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге российских спортсменов, «которые причинили ущерб авторитету и целостности спорта».