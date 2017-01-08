Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28357559/
8 января 2017, 13:30 | Олимпизм | Коммерсантъ-Новости

Глава UKAD призвал отстранить сборную России от Олимпиады-2018

Глава антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что сборную России из-за допингового скандала необходимо отстранить от зимней Олимпиады, которая пройдет в 2018 году в городе Пхенчхан в Южной Корее, сообщает «Би-Би-Си».

Глава антидопингового агентства Великобритании (<span class=error>UKAD</span>) <span class=error>Дэвид</span> Кенворти заявил что сборную России <nobr>из-за </nobr>допингового скандала необходимо отстранить от зимней Олимпиады которая пройдет в 2018 году в городе Пхенчхан в Южной Корее сообщает Би-Би-Си. По его мнению это следовало сделать еще на Олимпиаде в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> летом 2016 года. Международный паралимпийский комитет по моему мнению поступил правильно — он отстранил Россию. На мой взгляд МОК (Международный олимпийский комитет) все испортил. Проблема в том что в этом вопросе слишком много политики — заявил господин Кенворти. Он отметил что дело о допинге российских спортсменов может привести к потере доверия зрителей и обесцениванию спортивных соревнований. <span class=stop>Напомним</span> Россию обвиняют в наличии государственной программы по сокрытию допинговых нарушений. Как сообщал Ъ президент МОК Томас Бах заявил что по делу о допинге в России были…. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По его мнению, это следовало сделать еще на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро летом 2016 года.

«Международный паралимпийский комитет, по моему мнению, поступил правильно — он отстранил Россию. На мой взгляд МОК (Международный олимпийский комитет) все испортил. Проблема в том, что в этом вопросе слишком много политики», — заявил господин Кенворти. Он отметил, что дело о допинге российских спортсменов может привести к потере доверия зрителей и обесцениванию спортивных соревнований.

Напомним, Россию обвиняют в наличии государственной программы по сокрытию допинговых нарушений. Как сообщал «Ъ», президент МОК Томас Бах заявил, что по делу о допинге в России «были созданы две комиссии МОК», заверив, что возможность высказаться будет дана всем сторонам разбирательства. Он также отметил негативные последствия опубликованного доклада главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге российских спортсменов, «которые причинили ущерб авторитету и целостности спорта».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Хейберг: Результаты перепроверки проб россиян с ОИ-2014 будут через один-два месяца

Хейберг: Результаты перепроверки проб россиян с ОИ-2014 будут через один-два месяца

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Результаты перепроверки допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи будут известны через один-два месяца, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хейберг.
Еще 7 новостей  Все новости

За деньгами пришли в порт

Полеты в Таджикистан грозят России судом

Исторические анекдоты о российских императорах