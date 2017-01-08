Глава UKAD Кенворти заявил, что Россия должна быть отстранена от Олимпиады-2018

Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена заявила, что в России существовала поддерживаемая государством система применения спортсменами допинга.

Международный олимпийский комитет (МОК), несмотря на призыв WADA, не стал отстранять сборную России от летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. При этом Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил россиянам участвовать в Паралимпиаде в Рио.