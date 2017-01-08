Глава UKAD Кенворти заявил, что Россия должна быть отстранена от Олимпиады-2018
Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что сборная России должна быть отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена заявила, что в России существовала поддерживаемая государством система применения спортсменами допинга.
Международный олимпийский комитет (МОК), несмотря на призыв WADA, не стал отстранять сборную России от летних Олимпийских игр 2016 года в
«Я думаю, что они (российские спортсмены) должны быть отстранены от Игр-2018. Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом. IPC поступил правильно — они отстранили Россию, а МОК сделал полную гадость. Слишком много политики в этом вопросе, это стало проблемой. Просто невероятно, что было сделано (в России). Это невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде, и это унижает весь спорт», — цитирует Кенворти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter