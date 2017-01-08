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https://sport.mail.ru/news/olympics/28355816/
8 января 2017, 11:40 | Олимпизм | Р-Спорт

Глава UKAD Кенворти заявил, что Россия должна быть отстранена от Олимпиады-2018

Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что сборная России должна быть отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена заявила, что в России существовала поддерживаемая государством система применения спортсменами допинга.

Международный олимпийский комитет (МОК), несмотря на призыв WADA, не стал отстранять сборную России от летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. При этом Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил россиянам участвовать в Паралимпиаде в Рио.

«Я думаю, что они (российские спортсмены) должны быть отстранены от Игр-2018. Я думаю, что они должны были быть отстранены от Олимпиады еще летом. IPC поступил правильно — они отстранили Россию, а МОК сделал полную гадость. Слишком много политики в этом вопросе, это стало проблемой. Просто невероятно, что было сделано (в России). Это невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде, и это унижает весь спорт», — цитирует Кенворти Би-би-си.
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Комиссии МОК могут принять решения по российским спортсменам к концу 2017 года

Комиссии МОК могут принять решения по российским спортсменам к концу 2017 года

Работа двух комиссий Международного олимпийского комитета по расследованию случаев употребления допинга российскими спортсменами, созданных после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, может быть продолжена до конца 2017 года. Об этом рассказал журналист Inside the Games Ник Батлер.
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