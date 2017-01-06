Глава «Узбекнефтегаза» Алишер Султанов избран президентом НОК Узбекистана

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Его заместителями избраны глава авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» Валерий Тян и Салим Абдувалиев, сохранили свои посты вице-президентов Фарход Турдыев и заместитель председателя Паралимпийского комитета страны Умид Ахмаджанов. Генеральный секретарь НОК Ойбек Касымов переизбран на новый четырехлетний срок.

В работе Генассамблеи приняли участие более 140 делегатов от спортивных федераций страны. Был заслушан отчет НОК за олимпийский цикл 2013−2016 годов, признанный «удовлетворительным». Ассамблея выразила благодарность покидающему пост президента НОК Мираброру Усманову, отметив его большой вклад в развитие спорта и олимпийского движения Узбекистана.