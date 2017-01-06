Глава «Узбекнефтегаза» Алишер Султанов избран президентом НОК Узбекистана
ТАШКЕНТ, 6 января. /ТАСС/. Председатель правления «Узбекнефтегаза» Алишер Султанов избран новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана на заседании Генеральной ассамблеи организации. Об этом сообщает
пресс-служба НОК.
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В работе Генассамблеи приняли участие более 140 делегатов от спортивных федераций страны. Был заслушан отчет НОК за олимпийский цикл 2013−2016 годов, признанный «удовлетворительным». Ассамблея выразила благодарность покидающему пост президента НОК Мираброру Усманову, отметив его большой вклад в развитие спорта и олимпийского движения Узбекистана.
В работе ассамблеи приняли участие
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