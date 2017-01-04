Двукратный олимпийский чемпион легкоатлет Эштон Итон завершил карьеру
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион американский
легкоатлет-многоборец Эштон Итон объявил о завершении карьеры. Заявление спортсмена приводится на его официальной странице в социальной сети Twitter.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я отдал десятиборью все, сделал все, что мог, — написал 28-летний спортсмен. — Спасибо вам за лучшее время в моей жизни, я ухожу».
Итон завоевал золотые медали в десятиборье на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Также в его активе две победы на чемпионатах Европы и три — на чемпионатах мира в помещении (семиборье).
Также объявила о завершении карьеры супруга Итона — канадка Брианна
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter