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https://sport.mail.ru/news/olympics/28336520/
4 января 2017, 20:25 | Олимпизм | ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион легкоатлет Эштон Итон завершил карьеру

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион американский легкоатлет-многоборец Эштон Итон объявил о завершении карьеры. Заявление спортсмена приводится на его официальной странице в социальной сети Twitter.

Также объявила о завершении карьеры супруга Итона Брианна <nobr>Тейсен-Итон.</nobr> Увеличить
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«Я отдал десятиборью все, сделал все, что мог, — написал 28-летний спортсмен. — Спасибо вам за лучшее время в моей жизни, я ухожу».

Итон завоевал золотые медали в десятиборье на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Также в его активе две победы на чемпионатах Европы и три — на чемпионатах мира в помещении (семиборье).

Также объявила о завершении карьеры супруга Итона — канадка Брианна Тейсен-Итон. На ее счету — бронза Олимпиады в Рио-де-Жанейро в семиборье.
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