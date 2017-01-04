Двукратный олимпийский чемпион легкоатлет Эштон Итон завершил карьеру

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я отдал десятиборью все, сделал все, что мог, — написал 28-летний спортсмен. — Спасибо вам за лучшее время в моей жизни, я ухожу».

Итон завоевал золотые медали в десятиборье на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Также в его активе две победы на чемпионатах Европы и три — на чемпионатах мира в помещении (семиборье).