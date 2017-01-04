Турция может лишиться Европейского юношеского олимпийского фестиваля из-за терактов
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) 26 января рассмотрит возможность переноса зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2017 года из турецкого Эрзурума
из-за опасений по поводу безопасности проведения турнира. Об этом сообщает портал Insidethegames.
Сначала исполком ЕОК проведет консультации с Национальным олимпийским комитетом Турции и оргкомитетом турнира, после чего на заседании 26 января в Лозанне будет принято окончательное решение.
«Безопасность молодых спортсменов — наша приоритетная задача», — подчеркнули в ЕОК, добавив, что организация ведет постоянный мониторинг ситуации.
В новогоднюю ночь в ночном клубе «Рейна» в Стамбуле произошел теракт, жертвами которого стали 39 человек. Всего в 2016 году в результате терактов в Турции погибло более 700 человек.
Первоначально фестиваль-2017 должен был состояться в боснийском Сараеве, а Эрзуруму было отдано право принять соревнования в 2019 году. Однако позднее боснийцы сообщили, что не успеют подготовиться к мероприятию, в связи с чем было принято решение совершить обмен и провести турнир 2017 года в Эрзуруме, а 2019 года — в Сараеве.
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