Турция может лишиться Европейского юношеского олимпийского фестиваля из-за терактов

Сначала исполком ЕОК проведет консультации с Национальным олимпийским комитетом Турции и оргкомитетом турнира, после чего на заседании 26 января в Лозанне будет принято окончательное решение.

«Безопасность молодых спортсменов — наша приоритетная задача», — подчеркнули в ЕОК, добавив, что организация ведет постоянный мониторинг ситуации.

В новогоднюю ночь в ночном клубе «Рейна» в Стамбуле произошел теракт, жертвами которого стали 39 человек. Всего в 2016 году в результате терактов в Турции погибло более 700 человек.

Первоначально фестиваль-2017 должен был состояться в боснийском Сараеве, а Эрзуруму было отдано право принять соревнования в 2019 году. Однако позднее боснийцы сообщили, что не успеют подготовиться к мероприятию, в связи с чем было принято решение совершить обмен и провести турнир 2017 года в Эрзуруме, а 2019 года — в Сараеве.