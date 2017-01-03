Хейберг: Результаты перепроверки проб россиян с ОИ-2014 будут через один-два месяца
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Результаты перепроверки допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи будут известны через один-два месяца, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хейберг.
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МОК 23 декабря открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. Также было объявлено, что будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014 годов. Ранее в декабре была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в которой говорилось о системе манипуляций с
«Мы назначили комиссию, чтобы перепроверить пробы каждого российского спортсмена с Игр в Сочи. Это должно произойти быстро, так как в 2018 году будет Олимпиада в Пхенчхане, и все должны знать, что происходит», — сказал Хейберг, которого цитирует NRK.
Хейберг добавил, что результаты перепроверки должны быть в распоряжении МОК относительно быстро — «в течение
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