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https://sport.mail.ru/news/olympics/28323624/
2 января 2017, 17:25 | Олимпизм | Р-Спорт

Член МОК назвал ошибкой допуск сборной России на Олимпиаду в Рио

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хейберг назвал ошибкой решение МОК допустить сборную России до участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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По итогам первой части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, расследовавшего нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи, WADA призвало отстранить от Игр в Рио всех российских спортсменов, но МОК не пошел на этот шаг и передал право допуска российских атлетов на Игры международным федерациям.

«Да (это было ошибкой). Я думаю, мы были наивными. В следующий раз мы должны быть жестче. Я веду об этом дискуссии, ибо в МОК есть люди, который придерживаются иного мнения», — цитирует Хейберга VG.no.

«Мы никогда не сталкивались с такими значительными вызовами. Это касается многих областей, но главное — антидопинговой. Речь идет об организационной работе и о том, как мы будем вести дела с Россией дальше. Есть вопросы, на которые нужно дать ответы, и это не должно занять слишком много времени », — заявил Хейберг.
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