Спорт есть? А если найду? Почему Россию вырвут из контекста

Ушедший год стал для российского спорта одним из самых сложных в истории. Но и в наступившем году ничего хорошего ждать не приходится. Отстранения и дисквалификации спортсменов, как и перенос соревнований из России, уже превратились в тенденцию. Есть ли надежда, что будут изменения в лучшую сторону? Совсем небольшая. Прогноз «Чемпионата» на то, что ждёт российский спорт в 2017-м.



До фигурки доберутся

Последствия докладов Ричарда Макларена России ещё только предстоит осознать в наступившем году. Биатлон, лыжные гонки и скелетон уже ощутили на себе, что такое упоминание в списке канадского юриста. Олимпийские чемпионы Александр Легков и Александр Третьяков, чемпион мира Максим Вылегжанин и призёр Олимпиады Алексей Петухов уже отстранены от соревнований. Пока временно, но апелляции на отстранение уже отклонены.



Лыжники пропускают «Тур де Ски», что для того же Легкова, который однажды выигрывал эту многодневку, а сейчас опять набрал отличную форму, — серьёзный удар. Скорее всего, пропустят они и чемпионат мира — 2017 в Лахти. Третьяков, один из постоянных фаворитов в скелетоне, не поедет на чемпионат мира в Кёнигзее, перенесённый из Сочи. Уже пошли вбросы о том, что манипуляции с допинг-пробами в Сочи проводились даже в «нашем всё» — фигурном катании. И так будет продолжаться. Пока ещё «неокученных» зимних видов спорта много. Да и летних тоже.



МОК решает

К чему всё это приведёт? В МОК работают две комиссии, которые в феврале представят свои выводы в отношении российского спорта. Поддержат ли они позицию ВАДА в том, что в России существовала «поддерживаемая на государственном уровне, беспрецедентная по масштабу система сокрытия нарушений, связанных с применением запрещенных препаратов и методик» или решат, что нарушения были, а системы — не было, ждать осталось недолго. Будет всё большее давление на МОК со всех сторон с целью полного пересмотра результатов Игр-2014.

Цитата Если сборную России допустят в Пхёнчхан с теми же ограничениями, что и в Рио-де-Жанейро, это станет большим везением.

В июле Томас Бах нашёл в себе силы принять решение о допуске сборной России к Олимпиаде-2016 (с определёнными оговорками), но сейчас есть большая вероятность, что Играх в Пхёнчхане россиян не будет. Если ситуация пойдёт по тому же сценарию, что и в июле — сборную России допустят с теми же ограничениями, что и в Рио-де-Жанейро, это станет большим везением. Но рассчитывать на это не приходится. Полгода назад Бах довольно жёстко высказался о работе ВАДА, а сейчас МОК работает с этой организацией в крепкой связке, и уже звучали громкие заявления о том, что необходимо довести дело до «логического завершения».

Легкоатлетов оставят дома

Вполне возможно, федерации по некоторым видам спорта ждёт та же судьба, что и лёгкую атлетику — временное лишение аккредитации.



Но процесс по восстановлению в правах может тянуться бесконечно. ВФЛА оказалась в международной изоляции в ноябре 2015 года и пока нет никаких предпосылок, что ситуация изменится. Да и в самой федерации не слишком хотят что-то менять — даже президент остался прежним, хотя изначально Дмитрий Шляхтин был полон решимости покинуть свой пост.

Цитата Российские легкоатлеты готовятся к новому сезону, в котором им, скорее всего, вновь предстоит участвовать только на внутренних стартах.

Российские легкоатлеты начали подавать индивидуальные заявки на участие в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, но сами не очень верят в то, что ответ будет положительным. Россияне готовятся к новому сезону, в котором им, скорее всего, вновь предстоит участвовать только на внутренних стартах. Выставить команду для участия в чемпионате мира — 2017 в Лондоне не удастся.

Что ещё отнимут у России?

Продолжится перенос из России соревнований по различным видам спорта. Очевидно, что главный удар направлен на чемпионат мира — 2018 по футболу, но это иной масштаб, чем этап Кубка мира по биатлону или чемпионат мира по бобслею и скелетону. Пробный шар президент ФИФА Джанни Инфантино уже запустил, заявив о возможных санкциях в случае доказанных случаев манипуляций с допинг-пробами в футболе.



Вероятность того, что мундиаль будет перенесён, невелика, но и без футбола у России есть что отнимать. Из крупных событий, которые запланированы в нашей стране в наступившем году, — чемпионат мира по стендовой стрельбе, этапы Кубка мира по фристайлу и сноуборду, теннисные турниры, чемпионат мира по летнему биатлону. Если посмотреть чуть дальше — зимняя Универсиада-2019 в Красноярске.



