Пхенчхан-2018: надо ли стучаться в закрытую дверь?

Олег ШАМОНАЕВ.

Минувший декабрь был для российского спорта месяцем потерь. Доклад Макларена, отстранение 28 участников Олимпиады-2014 из-за царапин на пробирках, перспектива потери не менее четырех сочинских чемпионских титулов… Вероятность длительного запрета нашим спортсменам на выступление на международной арене, которая еще недавно казалась фантастическим кошмаром, может стать реальностью уже этой зимой. Зимние игры в Пхенчхане почти наверняка пройдут без российских паралимпийцев и, скорее всего, — в условиях дисквалификации части или всей олимпийской сборной России.

Все это — катастрофа для нашего спорта высших достижений в том виде, в котором он существовал последние 60 лет. И хочется цепляться за любые шансы ради того, чтобы сохранить статус-кво, не допустить самого неблагоприятного сценария. Но с другой стороны — есть ли смысл униженно молить оставить нас там, где Россию столь яростно не хотят видеть? Ведь даже если сейчас мы каким-то чудом отобьемся от обвинений экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, нет никакой гарантии, что наши недоброжелатели не извлекут на свет нового предателя и не отыщут новых поводов для каких-нибудь разоблачений.

Так получилось, что большой спорт сейчас — это самая уязвимая сфера нашей внешней политики, место, где нам можно сделать больнее всего. Олимпийское и паралимпийское движение, где задают тон западные страны, и которое живет по своим законам, предоставляет прекрасную возможность для любых унижений России. Но надо понимать, что Олимпиада — это далеко не весь спорт. И речь не только о внутренних соревнованиях, запретить проводить которые нам не может никто. Какие же международные старты останутся нам, если МОК приостановит членство России в своих рядах?

КОММЕРЧЕСКИЕ ЛИГИ

Практически невозможно отнять у нас коммерческие соревнования по видам спорта, которые не входят в структуру МОК. В первую очередь — по профессиональному боксу, единоборствам, авто- и мотогонкам, а также экстремальным видам спорта. Если они получат дополнительный импульс для развития — это хорошо, потому что их потенциал и спонсоры помогут нашему спорту избавиться от перегибов с госфинансированием. Допинговые скандалы, конечно, бывают и тут (Александр Поветкин не даст соврать), но никто не пытается их обобщать и использовать в политических целях.

Не властен МОК над заокеанскими лигами — НХЛ и НБА. Видимо, у нас будет возможность дальше развивать КХЛ и Единую лигу ВТБ. Навряд ли международные федерации хоккея и баскетболу станут возражать против межнационального статуса этих проектов. Несмотря на то, что чемпионаты мира и Европы по этим видам спорта могут быть для нас закрыты. Почти наверняка возможная дисквалификация России в МОК не отразится на хоккее с мячом. Бенди, конечно, стремится в олимпийской программу, но в нынешней ситуации это очень туманная перспектива.

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ

Крупнейшие неолимпийские старты, которые проводит Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA), скорее всего, закрыты для страны, исключенной из МОК. Слишком тесно этот проект связан с Международным олимпийским комитетом. Но другие мультиспортивные соревнования останутся доступны для России при самых неблагоприятных раскладах. Одни из них — Всемирные игры военных. Зимняя модификация данных стартов должна пройти в Сочи с 23 по 27 февраля 2017 года. В условиях лишения России почти всех международных стартов по зимним олимпийским дисциплинам, это мероприятие может стать главным соревнованием зимы на территории страны.

С 28 января по 8 февраля российские спортсмены получат возможность выступить на Зимней Универсиаде в Алма-Ате. Правда, в каком составе — большой вопрос. С одной стороны — Международная федерация студенческого спорта (FISU) напрямую не связана с МОК. Более того, ее возглавляет россиянин Олег Матыцин, а в 2019-м зимняя Универсиада намечена в российском Красноярске. С другой — в организации Универсиад принимают участие международные федерации, и они по идее могут заблокировать заявки некоторых россиян. Переговоры по этому вопросу станут одной из интриг января. В любом случае на Студенческих играх традиционно существует жесткое возрастное ограничение — 28 лет.

Наверняка мы сможем также выступить своей командой на Всемирных играх полицейских и пожарных, которые пройдут в 2019 году в китайском Чэнду. Также спортсмены из наших мусульманских регионов в мае этого года стартуют в Баку на Всемирных играх исламской солидарности. Также есть Российско-Китайские игры и еще множество других стартов, не подконтрольных МОК. Понимаю, что все эти варианты для одной из ведущих олимпийских держав планеты звучат издевательски. Но, в конце концов, мы должны помнить, что наш спорт в 1920 — 1930-х годах сформировался именно в неолимпийской нише. И тогда никто не делал из этого трагедию.

УЖАС И ШОК

МОК и Всемирное антидопинговое агентство очень умело манипулируют нашим желанием во что бы то ни стало остаться в олимпийской семье, явно проверяя, чем мы еще можем поступиться и на какие унижения пойти ради возможности выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах. Всего год назад первые доклады ВАДА о российском допинге вызывали у нас главным образом возмущение и отторжение. Теперь же мы, кажется, готовы признать не только отдельные ошибки, но «институциональный сговор» в области допинговых нарушений в России. Конечно, в данной сфере у нас есть много плохого, но раскаяние под внешним давлением выглядит унизительно и главное — бессмысленно.

В связи с этим мне вспоминается один коллега, который на наших собраниях регулярно нес ужасную чушь. Первые пять минут его слушатели испытывали только ужас и шок. Однако затем интеллигентность и критический склад ума заставляли некоторых из нас искать зерна истины в самых безумных высказываниях. В итоге через полчаса умные и вполне здравомыслящие люди переубеждали сами себя, соглашаясь даже с самым махровым бредом. Все это не значит, что в допинговых историях надо упираться по всем фронтам. Но многое из того, в чем сейчас обвиняют Россию — это действительно чушь, не достойная признания даже во имя самых великих целей.