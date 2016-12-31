Жуков надеется, что 2017 год будет более спокойным для российского спорта

«2016 год был олимпийским: с одной стороны, довольно успешным для наших спортсменов, я думаю, что те, кто выступал в Рио-де-Жанейро, проявили себя с самой лучшей стороны, несмотря на все сложности, которые преследовали нашу команду и весь наш спорт в 2016 году, — сказал Жуков. — К сожалению, на первом месте были проблемы с допингом, а не наши спортивные достижения. Но, несмотря на это, наша команда в Рио выступила очень успешно, и я хотел бы поздравить всех наших спортсменов, тренеров, всех специалистов, которые готовили команду».

«Я надеюсь, что следующий 2017 год будет более успешным, более спокойным, и я очень надеюсь, что все те проблемы, которые преследовали наш спорт, будут постепенно уходить на второй план, и мы будем получать удовольствие прежде всего от соревнований, успехов наших спортсменов. Я думаю, что для болельщиков самое важное — это красота спорта, успехи команд, за которые они болеют. Я хотел бы пожелать здоровья, успехов нашим спортсменам, и чтобы у них в семьях все было хорошо в наступающем 2017 году», — добавил глава ОКР.