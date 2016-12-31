Жуков надеется, что 2017 год будет более спокойным для российского спорта
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков надеется, что 2017 год будет более успешным и спокойным для российского спорта, чем 2016-й. Его слова приводит
пресс-служба ОКР.
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«2016 год был олимпийским: с одной стороны, довольно успешным для наших спортсменов, я думаю, что те, кто выступал в
«Я надеюсь, что следующий 2017 год будет более успешным, более спокойным, и я очень надеюсь, что все те проблемы, которые преследовали наш спорт, будут постепенно уходить на второй план, и мы будем получать удовольствие прежде всего от соревнований, успехов наших спортсменов. Я думаю, что для болельщиков самое важное — это красота спорта, успехи команд, за которые они болеют. Я хотел бы пожелать здоровья, успехов нашим спортсменам, и чтобы у них в семьях все было хорошо в наступающем 2017 году», — добавил глава ОКР.
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