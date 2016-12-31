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https://sport.mail.ru/news/olympics/28314244/
31 декабря 2016, 13:39 | Олимпизм | ТАСС

Бах: МОК даст всем шанс быть услышанными в ходе разбирательств по делу о допинге в России

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) даст всем сторонам шанс быть услышанными в ходе разбирательств по делу о допинге в России. Об этом заявил президент МОК Томас Бах, чьи слова приводит пресс- служба организации.

Мы будем продолжать работу и расширять сферу действий профессора <span class=error>Макларена</span> — добавил глава МОК. Увеличить
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Глава независимой антидопинговой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в Росси. По итогам доклада 23 декабря МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов. Также было объявлено, что будут перепроверены все допинг-пробы российских спортсменов с Игр 2010, 2012 и 2014 годов.

«Наиболее актуальной проблемой являются шокирующие выводы недавнего доклада Макларена о манипуляциях с допинг- пробами в России, которые причинили ущерб авторитету и целостности спорта, — сказал Бах. — Были созданы две комиссии МОК, чтобы скоординировать нашу работу. Они будут работать аккуратно и дадут всем сторонам справедливый шанс быть услышанными. Вслед за этим МОК будет принимать все необходимые меры и санкции».

«Мы будем продолжать работу и расширять сферу действий профессора Макларена. Поскольку его мандат не включает в себя полный повторный анализ всех допинг-проб, мы пересмотрим все 254 образца мочи российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также все пробы российских спортсменов с Игр-2012 в Лондоне. Это справедливо для авторитета Олимпийских игр и для душевного спокойствия спортсменов, для которых мы принимаем эти решения», — добавил глава МОК.
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