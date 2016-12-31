Бах: МОК даст всем шанс быть услышанными в ходе разбирательств по делу о допинге в России

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Глава независимой антидопинговой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в Росси. По итогам доклада 23 декабря МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов. Также было объявлено, что будут перепроверены все допинг-пробы российских спортсменов с Игр 2010, 2012 и 2014 годов.

«Наиболее актуальной проблемой являются шокирующие выводы недавнего доклада Макларена о манипуляциях с допинг- пробами в России, которые причинили ущерб авторитету и целостности спорта, — сказал Бах. — Были созданы две комиссии МОК, чтобы скоординировать нашу работу. Они будут работать аккуратно и дадут всем сторонам справедливый шанс быть услышанными. Вслед за этим МОК будет принимать все необходимые меры и санкции».