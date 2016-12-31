Замесить и нарубить. Главные поражения российского спорта
Королев замесили, борцов киданули, пляжников закопали, шаманов погасили — российский спорт в 2016 году получил немало приличных оплеух.
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Антирекорд на все времена
Выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в норвежском Холменколлене получилось просто позорным. Российская команда во главе с Антоном Шипулиным не смогла выиграть не просто ни одной золотой, а ни одной медали вообще. Если бежали — то не попадали, если попадали — не бежали, а чаще всего и не бежали, и не попадали. После окончания чемпионата мира глава СБР Александр Кравцов заявил, что его аналитическая группа предсказывала такой результат, но всё равно до последнего верилось в лучшее. Последний раз наша команда не выигрывала медалей на чемпионатах мира в 1978 году, но тогда разыгрывалось три комплекта наград. Сейчас же разыгрывается по 11 комплектов. Такой результат невозможно превзойти, его можно только повторить.
Совсем не парное катание
На чемпионате мира, который прошёл в конце марта — начале апреля в американском Бостоне, вся сборная России выступила неудачно. За исключением девушек: Евгения Медведева и Анна Погорилая принесли национальной команде золото и бронзу, иначе было бы совсем тоскливо. Но если к результатам наших танцоров на крупнейших турнирах болельщики уже привыкли, как и к результатам мужчин, то неудача в парном катании казалась настоящим провалом. Ведь именно в парном катании фаворитами уже с давних пор считались либо советские, либо российские пары. Но в США ни один из наших дуэтов не смог подняться на пьедестал почёта, в том числе и олимпийские чемпионы 2014 года Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Непонятно, зачем вообще им нужно было возвращаться в спорт после сочинских Игр — явно не для золота чемпионата Европы. В Бостоне они показали худший прокат в карьере и стали только шестыми. А затем вновь ушли.
Выгнали из песочницы
Впервые за последние восемь лет сборная России по пляжному футболу не смогла завоевать ни одного трофея. Если судить по результатам на конкретных турнирах, всё не так уж и плохо: бронза на Кубке Европы, бронза в Суперфинале Евролиги, бронза Межконтинентального кубка. И по количеству побед во всех этих турнирах сборная России гораздо лучше многих команд, пробившихся на чемпионат мира. А вот двукратные чемпионы мира сделать это не сумели, заняв в квалификационном турнире только пятое место. Единственное поражение от сборной Польши лишило наших футболистов шансов на пляжный мундиаль, и это можно считать провалом. В спорте важен только результат, и никакие бронзы других турниров путёвку на чемпионат мира не заменят. → Период полураспада. Почему одно поражение России изменит всё
Падение титана
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