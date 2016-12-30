Александр Трипуть: чего только не было — боли дикие, отчаяние и восемь операций. Каждый раз говорят — эта точно последняя. А потом все снова
Белорусский паралимпиец Александр Трипуть, признанный «Прессболом» Человеком 2016 года, рассказал об обстоятельствах, предшествовавшие падению из окна 23 апреля 2013 года, после которого спортсмен оказался прикованным к коляске.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— До сих пор точно не знаю, что тогда случилось. Потом целое расследование было. Как я оказался на земле? Сам выпал из окна квартиры на четвертом этаже или
Уже после рассказали, что я ездил в Минск за «головой» от спутниковой тарелки — старая замерзла за зиму и треснула. Что с соседом в тот день обсуждал покупку, планируя заняться ее установкой. Что потом в гродненской квартире была открыта именно та створка окна, которая ближе всего к тарелке… Выпал сам, конечно. Зачем только полез эту тарелку ремонтировать?
Пришел в себя в больнице. Состояние непонятное, вроде как заболел, да
Просыпался ночью и, понимая, что не могу сесть на кровати, звал на помощь медсестру. Та приходила, давала
Потом уже осознал, что все намного серьезнее. Многочисленные оскольчатые переломы позвоночника с повреждением спинного мозга. Шею тоже сломал, но там хоть осколков не было, поэтому плечевой пояс работает. А вот ноги….
В общем, началась другая жизнь. Чего только не было: боли дикие, отчаяние и восемь операций — в Гродно и в Минске. Каждый раз говорят, мол, эта точно последняя. А потом все снова….
Врачей встречал разных, хороших и не очень. Лучшим был нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии Владимир Алексеевец. Обнадежило, что он сразу сказал: «Если я за
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