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— До сих пор точно не знаю, что тогда случилось. Потом целое расследование было. Как я оказался на земле? Сам выпал из окна квартиры на четвертом этаже или кто-то помог? У меня, помимо переломов, было еще и сотрясение мозга, так что можно понять, что ничего не помнил.

Уже после рассказали, что я ездил в Минск за «головой» от спутниковой тарелки — старая замерзла за зиму и треснула. Что с соседом в тот день обсуждал покупку, планируя заняться ее установкой. Что потом в гродненской квартире была открыта именно та створка окна, которая ближе всего к тарелке… Выпал сам, конечно. Зачем только полез эту тарелку ремонтировать?

Пришел в себя в больнице. Состояние непонятное, вроде как заболел, да как-то слишком сильно, тела вообще не слышу.

Просыпался ночью и, понимая, что не могу сесть на кровати, звал на помощь медсестру. Та приходила, давала какой-то препарат — видимо, снотворное — и я забывался. Сейчас понимаю, что воспринял все произошедшее довольно легко. Тем более, когда тебе говорят, что со временем встанешь на ноги и забудешь все, как страшный сон.

Потом уже осознал, что все намного серьезнее. Многочисленные оскольчатые переломы позвоночника с повреждением спинного мозга. Шею тоже сломал, но там хоть осколков не было, поэтому плечевой пояс работает. А вот ноги….

В общем, началась другая жизнь. Чего только не было: боли дикие, отчаяние и восемь операций — в Гродно и в Минске. Каждый раз говорят, мол, эта точно последняя. А потом все снова….