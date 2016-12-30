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30 декабря 2016, 15:53 | Олимпизм | «Прессбол»

Александр Трипуть: чего только не было — боли дикие, отчаяние и восемь операций. Каждый раз говорят — эта точно последняя. А потом все снова

Белорусский паралимпиец Александр Трипуть, признанный «Прессболом» Человеком 2016 года, рассказал об обстоятельствах, предшествовавшие падению из окна 23 апреля 2013 года, после которого спортсмен оказался прикованным к коляске.

Александр Трипуть: чего только не было — боли дикие отчаяние и восемь операций. Каждый раз говорят — эта точно последняя. А потом все снова - Фото Увеличить
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— До сих пор точно не знаю, что тогда случилось. Потом целое расследование было. Как я оказался на земле? Сам выпал из окна квартиры на четвертом этаже или кто-то помог? У меня, помимо переломов, было еще и сотрясение мозга, так что можно понять, что ничего не помнил.

Уже после рассказали, что я ездил в Минск за «головой» от спутниковой тарелки — старая замерзла за зиму и треснула. Что с соседом в тот день обсуждал покупку, планируя заняться ее установкой. Что потом в гродненской квартире была открыта именно та створка окна, которая ближе всего к тарелке… Выпал сам, конечно. Зачем только полез эту тарелку ремонтировать?

Пришел в себя в больнице. Состояние непонятное, вроде как заболел, да как-то слишком сильно, тела вообще не слышу.

Просыпался ночью и, понимая, что не могу сесть на кровати, звал на помощь медсестру. Та приходила, давала какой-то препарат — видимо, снотворное — и я забывался. Сейчас понимаю, что воспринял все произошедшее довольно легко. Тем более, когда тебе говорят, что со временем встанешь на ноги и забудешь все, как страшный сон.

Потом уже осознал, что все намного серьезнее. Многочисленные оскольчатые переломы позвоночника с повреждением спинного мозга. Шею тоже сломал, но там хоть осколков не было, поэтому плечевой пояс работает. А вот ноги….

В общем, началась другая жизнь. Чего только не было: боли дикие, отчаяние и восемь операций — в Гродно и в Минске. Каждый раз говорят, мол, эта точно последняя. А потом все снова….

Врачей встречал разных, хороших и не очень. Лучшим был нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии Владимир Алексеевец. Обнадежило, что он сразу сказал: «Если я за что-то берусь, то обязательно довожу до конца». Я уже и не рисковал, благо опыт был, ждал только его, если он куда-то уезжал. А бывал он на повышающих квалификацию зарубежных семинарах. Владимир Владимирович очень крутой. Он продвинутый, живет следующим веком. Такие специалисты — гордость страны. Это я без пафоса говорю — так и есть.

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