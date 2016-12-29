Олимпиада без конца. Результаты Игр-2016 в Рио корректируются до сих пор

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Рио-де-Жанейро.

Олимпиада стала главным событием в летних видах спорта в 2016 году. Буквально до последнего момента российская сборная балансировала на грани недопуска к участию, но все же выступила на Играх. Пусть и в облегченном составе: без Елены Исинбаевой, Сергея Шубенкова и других легкоатлетов, а также штангистов и гребцов.

В Рио наши вскладчину завоевали 56 наград — 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Это меньше, чем было четыре года назад в Лондоне — 82 (24−26−32) по факту и 71 (21−19−31) после вала дисквалификаций задним числом ввиду перепроверки старых допинг-проб.

Однако прошедшим летом никто и не надеялся на призовой шквал. Все понимали, что по причине известных обстоятельств призовых мест будет сравнительно немного. Не случайно ведь многие федерации даже не составляли (или не оглашали) традиционный медальный план.

И, тем не менее, ряд факторов позволяет сейчас утверждать, что на ОИ-2016 Россия выступила даже лучше, чем надеялись. Такой вывод сформировался еще и потому, что нашей дружине вопреки прогнозам западной прессы удалось удержаться на четвертой строчке в итоговом общекомандном зачете. Никто уже давно не питает иллюзий: в XXI веке сборные США и Китая сильнее отечественной. А на двух последних Олимпиадах к ним примкнула и резко прибавившая Великобритания.

Впрочем, одной награды Рио Россия лишится точно. В случае с положительным допинг-тестом серебряного призера турнира по боксу Миши Алояна уместнее говорить не о спланированной акции для повышения навыков, а скорее о банальной человеческой глупости. Судя по всему, запрещенное вещество попало в организм спортсмена вместе со средством от насморка, которое разрешено вне соревнований, а в их ходе должно быть внесено в специальный лист. Увы, ни сам Алоян, ни его представители об этом не позаботились.

Пока что медаль официально не отобрана, поскольку Миша подал апелляцию и ждет окончательного решения.

Где было хорошо.

19 российских побед были добыты в десяти видах спорта. Не всеми из них хочется гордиться. Например, боксер Евгений Тищенко (до 91 кг) по общему мнению уступил в финале Василию Левиту из Казахстана, однако же получил от судей выигрыш по очкам.

Зато львиная доля золота оказалась намыта в славных сражениях. Навеки обессмертили свои имена гандболистки под предводительством Евгения Трефилова, одержавшие на пути к первому в истории титулу восемь побед подряд. Совершенно уникально выступили фехтовальщики, взявшие в Рио рекордные семь наград (4−1−2).

Бесспорно, главная героиня здесь — саблистка Яна Егорян. Не являясь первым номером внутри страны, она тем не менее добилась успеха и в личном, и в командном турнирах.

Причем в финале индивидуального первенства Яна в драматичной борьбе превзошла нашу приму Софью Великую.

Двукратным олимпийским чемпионом стал и борец греко-римского стиля Роман Власов (до 75 кг). Победа в Рио-2016 досталась ему не в пример тяжелее лондонской, но темп своего морального наставника Александра Карелина новосибирец выдерживает.

20-летний вольник Абдулрашид Садулаев, еще, кажется, не проигрывавший на взрослом уровне, в полном соответствии со своим прозвищем Танк смял оппозицию в категории до 86 кг и до сих пор получает различные подарки.

Наталья Ищенко и Светлана Ромашина выиграли по пятому золоту ОИ в синхронном плавании. Четыре года назад им также покорились старты дуэтов и групп, а в Пекине нынешние примы участвовали еще только в коллективных состязаниях.

Поистине блестяще сложилась Олимпиада для наших лучших гимнасток — спортивной Мустафиной и художественной Мамун. Алия к четырем медалям Лондона-2012 прибавила три бразильские: золото на брусьях, серебро в команде и бронзу в личном многоборье. У Маргариты награда тоже, естественно, высшей пробы.

А какое шоу учинил Александр Лесун в современном пятиборье! После пекинских Игр-2008 он перебрался в нашу страну из Белоруссии, где ему запрещали заниматься спортом по состоянию здоровья. В Лондоне натурализованный атлет до последнего вида претендовал на попадание в призы, но в итоге остался на самом обидном четвертом месте. И вот 20 августа 2016 года состоялся кульминационный момент в карьере этого мастера на все руки.

Лесун победил с олимпийским рекордом в фехтовании. А чуть ранее, в мае, он завоевал личное и командное серебро на чемпионате мира в Москве.

Вообще приятных неожиданностей хватало. Скажем, 19-летняя яхтсменка Стефания Елфутина, выступающая в классе RS: X, принесла Россию первую олимпийскую медаль (бронзовую) в парусном спорте со времен Атланты-1996. Существенно подтянулись стрелки. Если в Лондоне в их активе была лишь одинокая бронза Василия Мосина, то в Рио уже два серебра и две бронзы.

Невероятного достижения добились Ксения Перова, Инна Степанова и Туяна Дашидоржиева. Их серебро в командном турнире стало первым для российской стрельбы из лука на ОИ. Только рекордсменки всего и вся кореянки сумели остановить нашу сборную.

А женская сборная по водному поло в суперинтригующей баталии добыла бронзу — первую награду в этом виде со времен Сиднея-2000. В матче за третье место россиянкам и итальянкам даже пришлось бросать пенальти. А затем тренерский штаб нашей команды во главе с Александром Гайдуковым оказался в бассейне. Такие моменты золотыми буквами будут вписаны в летопись отечественных достижений….

Где было хуже.

Увы, разочарований на летней Олимпиаде тоже хватало. Вынося за скобки гандболисток и ватерполисток, в игровых дисциплинах Россия полностью провалилась. В баскетболе мы даже не смогли отобраться на Игры и у мужчин, и у женщин. В волейболе квалифицировались, но остались без призов.

Женская сборная Юрия Маричева фактически без борьбы уступила сербкам в четвертьфинале (0−3).

Мужчины Владимира Алекно, между прочим, чемпионы ОИ-2012, в ½ финала капитулировали перед бразильцами (0−3), которые таким образом взяли реванш за поражение четырехлетней давности.

В утешительной схватке за бронзу с американцами наши вели в счете (2−0), однако затем умудрились проиграть три сета кряду.

Драматичные фиаско в решающих поединках своих весовых категорий потерпели борцы-вольники Аниуар Гедуев (до 74 кг), Наталья Воробьева (до 69 кг) и Валерия Коблова (до 58 кг). И если Гедуеву проявить себя во всей красе помешала полученная ранее и постоянно кровоточившая травма, то девушки в проигрышах японкам должны винить только себя. Обе схватки получились словно под копирку: преимущество россиянок в счете, их доминирование и как снег на голову — неожиданная развязка за пару секунд до конца.

Таэквондист Алексей Денисенко к своим 22 годам уже имел бронзу Лондона и ехал в Рио только за победой. Он был к ней невероятно близок, но и в его случае финальное выступление пошло совсем не по сценарию нашего соотечественника. Драма.

А ведь сколько еще у России было четвертых мест….

А что кроме.

Даже в олимпийский год нашлось место подвигу за пределами сферы Рио. Его автор — российский пловец Владимир Морозов. Игры сложились для него не очень. Тренирующийся в США атлет вплоть до старта сражался в Спортивном арбитражном суде (CAS) за право выйти на олимпийские заплывы. И расплескал энергию на разбирательства.

Зато в прошедшем осенью Кубке мира Морозов был просто бесподобен.

Он обратил на себя внимание в первый же день турнира, установив 26 августа в Париже мировой рекорд на короткой воде на дистанции 100 метров комплексом — 50,60 секунды.

Дальше спортсмен последовательно выигрывал в Европе, Азии и России, став недосягаемым для преследователей до окончания девятого этапа 30 октября в Гонконге.

24-летний Морозов — первый обладатель престижного трофея из нашей страны.

Юлия Ефимова пропускала этапы и в итоге довольствовалась четвертым место в итоговом зачете. Но у нее более узкая специализация — россиянка плавает брассом.

В Рио она также была допущена практически в последний момент. На счету Ефимовой оказались две из четырех российских медалей ОИ — серебро на дистанциях 100 и 200 м.

Последние соревнования в России?

Календарь летнего сезона содержал немало международных турниров высокого уровня на территории нашего государства. В феврале Казань приняла командный чемпионат Европы по бадминтону, в апреле — ЧЕ по дзюдо, а в мае по неолимпийскому пока самбо. В июне в Москве состоялся ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ. Ноябрьское первенство мира среди юниоров прошло в Питере….

Кажется, в ближайшие годы ввиду принятой Международным олимпийским комитетом директивы о свертывании сотрудничества с Россией в организации состязаний о такой роскоши останется только мечтать.

Болт и Фелпс.

Величайшие спортсмены современности были уже не так ярки, как четыре года назад, но по-прежнему вне конкуренции. Оба после выступления в Рио объявили о завершении карьеры.

31-летний пловец Майкл Фелпс выиграл пять золотых (три в эстафетах и две индивидуальных) и одну серебряную медали, доведя их общее число до 28 (23−3−2).

Ну, а 30-летний спринтер Усэйн Болт на третьих Играх подряд победил на дистанциях 100 и 200 м, а также в эстафете 4×100 м. Ямаец считает, что возраст уже сказывается на его организме, и он все чаще ощущает усталость в ногах. Ему принадлежат мировые рекорды на сто- и двухсотметровке. Результаты 9,68 и 19,19 сек соответственно он показал на чемпионате мира-2009 в Берлине (всего Болт является 11-кратным победителем ЧМ).